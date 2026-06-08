Eugen Tomac, în lacrimi, la TV, despre originile sale: Plecam desculț spre frontieră. E un moment care te marchează

Foto: captură video Antena 3 CNN

Premierul desemnat Eugen Tomac a vorbit despre originile sale, în lacrimi, la TV.

Acuzat de unele voci că nu ar fi român pentru că e născut departe de granițile României de astăzi, premierul desemnat Eugen Tomac a vorbit despre originile sale. Acesta a explicat că este un etnic român, născut în comuna Babele din sudul Basarabiei, aflată la doar 12 kilometri de frontiera cu România.

Eugen Tomac: Am văzut că există un apetit extraordinar al propagandei pro-ruse de a deforma realitatea și de a pune niște etichete nesăbuite

"Să știți că eu nu sunt născut departe de România. Comuna Babele din sudul Basarabiei se află la doar 12 kilometri de frontiera cu România. Provin dintr-o familie de români. Am văzut că există un apetit extraordinar al propagandei pro-ruse de a deforma realitatea și de a pune niște etichete nesăbuite. Când spun asta mă bazez pe expertiza pe care o am nu doar ca om politic, ci și ca cetățean care urmărește de mai bine de 30 de ani care este ținta Federației Ruse în raport cu România.

În situația în care sunt eu se află foarte mulți. Eu sunt născut în sudul Basarabiei, dintr-o familie de români. Bunica și bunicul meu s-au născut tot în Babele, iar în certificatul lor de naștere scria Regatul României. În situația bunicilor mei, peste noapte, pe 27 iulie 1940, s-au trezit aproape 3 milioane de cetățeni români plătitori de taxe și impozite. De ce? Asta și-a dorit Stalin.

Tomac, exemplul copiilor de români născuți în Spania sau Italia

Încercările de a prezenta lucrurile într-o nuanță negativă doar pentru că nu te-ai născut într-unul din județele României actuale, ci te-ai născut într-o fostă provincie românească, mi se par absolut netrebnice pentru că din start se pleacă de la premisa că dacă nu ești cetățean român născut în România, nu ai dreptul la o șansă.

Și mi se pare nedrept nu doar pentru românii care s-au născut în Basarabia sau în altă parte. Cu ce este vinovat un român din Huși sau din Sălaj care a plecat în ultimii 10-15 ani în Spania, Italia și copiii lui s-au născut acolo? Dacă copiii români și-ar dori să revină în țară și la un moment dat ar avea șansa, prin expertiza pe care o au sau prin succesul politic pe care îl au, să reprezinte statul român, noi trebuie să îi sancționăm?

"Orice copil român născut în Basarabia"

Mi se pare nedrept și evident că o resping categoric pentru că eu când m-am născut n-a fost vina mea că părinții mei s-au născut într-o familie de români la margine de Imperiu. Viața mea e strict legată de România pentru că orice copil român născut în Basarabia are două opțiuni: se uită spre est sau spre vest.

(...) Atunci când ești la această intersecție de influențe și te trezești într-o lume în care - acum se află într-o continuă schimbare, slavă Domnului - trăiești într-un mediu extrem de complicat dintr-un simplu motiv: pentru că te trezești cu o realitate oficială prin care ți se spune "nu ești român, România e ceva foarte rău", lucru care se întâmpla la școală, în spațiul public... și mediul cald de acasă, unde părinții îți spun "ești român, învață un colind, cel mai sănătos lucru e să treci Prutul".", a spus Eugen Tomac în direct la Antena 3 CNN.

Eugen Tomac, în lacrimi: Plecam desculț spre frontieră și priveam cu ură sârma ghimpată care ne despărțea

Ulterior, continuând să vorbească pe marginea aceluiași subiect, Eugen Tomac s-a emoționat, iar l-a un moment dat chiar i-au dat lacrimile, în direct la TV.

"Am fost marcat de această copilărie și de această nedreptate prin care trăiesc și astăzi milioane de români", a spus Tomac.

"V-ați emoționat", a remarcat Mihai Gâdea.

"Da, pentru că mi-am adus aminte de clipele în care plecam desculț spre frontieră și priveam cu ură sârma ghimpată care ne despărțea. Mi se părea o nedreptate. Este un moment care te marchează", a mărturisit Eugen Tomac.

Câte cetățenii are Eugen Tomac

Ulterior, premierul desemnat Eugen Tomac a explicat și câte cetățenii are.

„Eu sunt cetățean al României și al Republicii Moldova și pentru că Ucraina nu permitea dubla cetățenie, am depus o cerere la Ambasada Ucrainei de a renunța la ea tocmai din rațiuni de a nu exista complicații. Eu mi-am dorit foarte mult să devin cetățean al Republicii Moldova. Republica Moldova e unul din obiectivele mele", a mai spus acesta.





