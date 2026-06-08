Structura Guvernului Tomac, numele confirmate de premierul desemnat. Unde se opresc negocierile: ”Nu am ce să discut cu...”

Eugen Tomac, premier desemnat/ Inquam Photos, Octav Ganea

Premierul desemnat Eugen Tomac vine cu o serie de declarații după consultările cu partidele. ”Eu cred că acest guvern va trece, am plecat la drum cu acest gând. Nu văd motive pentru care un partid reformator de dreapta sau pro-european de stânga să voteze împotriva unui cabinet cu obiective precise” spune premierul desemnat.

Eugen Tomac, premierul desemnat de către președintele Nicușor Dan să formeze Guvernul, a explicat nominalizarea sa. El afirmă că președintele Nicușor Dan a avut două linii roșii în discuțiile cu partidele, care nu au reușit să-și depășească propria agendă și nici să ajungă la un consens. Cele două linii roșii ale președintelui ar fi fost:

să nu pierdem banii din PNRR

să nu ne pierdem direcția ca țară

”Dincolo de jocurile politice, eu cred că vom găsi consensul necesar pentru a duce lucrurile înainte, vom munci 7 zile din 7 până în ultima clipă, pe 31 august. Cred că vom avea șansa de a salva cât mai mulți bani” a spus Eugen Tomac despre banii din PNRR, la Antena 3 CNN.

Despre discuțiile cu partidele, respectiv cu PNL, USR și PSD, Eugen Tomac a afirmat că ”sper să primeze responsabilitatea și PNL să-mi acorde încrederea”. Și USR-ul?- a fost întrebat. ”La USR discuția a fost serioasă și consistentă” a spus Eugen Tomac, lăsând să se înțeleagă că e confortabil în USR și există o șansă mai mare să-i susțină Guvernul: ”Evident că-mi doresc să ne susțină”. Totuși, afirmă: ”Niciun partid n-a fost pozitiv. Fiecare a fost destul de aplicat pe abordarea sa”.

Structura Guvernului Tomac

În Guvernul Tomac, ar urma să fie trei vicepremieri: ministrul Educației - în persoana lui Sorin Costreie, consilierul prezidențial pe educație și cercetare- va fi unul, al doilea va fi pentru digitalizare, iar al treilea pe economie.

”Sunt foarte încântat că colegul meu, Sorin Costreie , a acceptat să fie ministru al Educației . Va fi și vicepremier. Vom avea trei vicepremieri”

, a acceptat să fie ministru al . Va fi și vicepremier. Vom avea trei vicepremieri” ”Mă bucur foarte mult că actualul nostru ambasador la NATO, domnul Dănuț Neculăescu, a acceptat să facă parte din noul Guvern, ca ministru al Apărării . E un om cu toate expertiza necesară, un diplomat de excepție, care înțelege perfect situația de securitate a României” mai spune Eugen Tomac.

a acceptat să facă parte din noul Guvern, ca ministru al . E un om cu toate expertiza necesară, un diplomat de excepție, care înțelege perfect situația de securitate a României” mai spune Eugen Tomac. De asemenea, Luca Niculescu a acceptat să facă parte din viitorul Guvern, la Externe , a confirmat premierul desemnat: ”Mă bucur că omul care a reușit, cu foarte mult profesionalism, să avanseze dosarul nostru de aderare la OCDE a acceptat să vină în viitorul Guvern”.

a acceptat să facă parte din viitorul Guvern, la , a confirmat premierul desemnat: ”Mă bucur că omul care a reușit, cu foarte mult profesionalism, să avanseze dosarul nostru de aderare la OCDE a acceptat să vină în viitorul Guvern”. ”La ministerul Agriculturii, domnul profesor Istudor, rectorul ASE ” a mai spus Eugen Tomac.

” a mai spus Eugen Tomac. La Sănătate , confirmă să sunt mai multe opțiuni. Nici la Finanțe nu e o propunere finală.

, confirmă să sunt mai multe opțiuni. Nici la nu e o propunere finală. ”La Ministerul Mediului , am reușit să cooptez din echipă un profesionist, care-și desfășoară activitatea de mai bine de 10 ani în Minister, dl secretar de stat Teodor Dulceață . Mă bucur că are o reputație foarte bună și a acceptat invitația mea”.

, am reușit să cooptez din echipă un profesionist, care-și desfășoară activitatea de mai bine de 10 ani în Minister, dl secretar de stat . Mă bucur că are o reputație foarte bună și a acceptat invitația mea”. ”Mă bucur enorm că domnul Vladimir Ionaș a acceptat să facă parte din echipă, la Ministerul Dezvoltării/ Este un om bine pregătit, vrem un dialog mult mai aplicat cu autoritățile locale, nu mai putem rămâne în situația de astăzi”.

”Doresc mâine să închei consultările cu toți actorii politici și pe miercuri vom stabili calendarul final. Dar, cel mai probabil, la începutul săptămânii viitoare, vom merge în Parlament” a mai spus Eugen Tomac, exprimându-și încrederea că va lua cele 233 de voturi. Întrebat despre dialogul cu AUR, a afirmat că ”nu am ce să discut cu partide care votează împotriva interesului național al României”.

Ce spune despre legea salarizării, un subiect delicat astăzi în România

Cu privire la legea salarizării, Eugen Tomac afirmă că această lege a fost amânată ani la rând. Consideră că marea problemă e de fapt că nu mărește salariile. ”Nu a fost făcută bine, nu a fost explicată, nu trebuia să ajungem în situația în care oamenii, pe bună dreptate, își pun semne de întrebare și sunt nemulțumiți. Am discutat cu dl. ministru Pîslaru câteva ore, de două ori ne-am întâlnit, am discutat inclusiv cu partidele politice cu care m-am întâlnit astăzi. Sper să găsim compromisul necesar. Nu sunt dispus să lăsăm pe cineva în urmă” a declarat Eugen Tomac. Totodată, și-a exprimat convingerea că va găsi mai multă flexibilitate inclusiv în relația cu Comisia Europeană.