Eugen Tomac propune vicepremier pentru digitalizare: "Este una din opțiunile pe care o avem acum pe masă"

Sursa: Agerpres

Programul politic al lui Eugen Tomac, desemnat pentru funcția de prim-minstru de către președintele Nicușor Dan, se axează, conform acestuia, pe reforme administrative și digitalizarea instituțiilor statului.

Eugen Tomac, desemnat pentru funcția de prim-minstru de către președintele Nicușor Dan, a făcut mai multe declarații, luni seară, după discuția cu reprezentanții PSD. Eugen Tomac a spus, printre altele, că prioritățile / obiectivele guvernului său se axează pe reforme administrative și digitalizarea instituțiilor statului.

Eugen Tomac vrea digitalizarea administrației

"Este important să accelerăm procesul de digitalizare și debirocratizare. Firmele românești asta așteaptă de la un guvern. Acțiuni imediate în acest sens putem avansa destul de rapid. Lucrăm la programul de guvernare, tocmai pentru că una din ținte este să încercăm să depășim acest decalaj existent între România și restul statelor europene cu privire la digitalizare. O digitalizare accelerată a administrației ar ajuta enorm economia României. Ar combate corupția și, evident, ar ajuta, într-un mod cât se poate de puternic consolidarea bugetului și a veniturilor la bugetul de stat", a spus Eugen Tomac.

Varianta unui vicepremier care să coordoneze digitalizarea

Mai mult, premierul desemnat de Nicușor Dan a spus că se ia în calcul ca un vicepremier să coordoneze programul de digitalizare.

"Luăm în calcul chiar crearea unei poziții de viceprim-ministru care va coordona programul de digitalizare. Este una din opțiunile pe care o avem acum pe masă, mi se pare că avem foarte multe proiecte pe această dimensiune a digitalizării, însă ele au nevoie de un impuls și de o abordare mult mai integrată în ceea ce privește implementarea acestor proiecte", a declarat Eugen Tomac.

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