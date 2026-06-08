Aspen Healthcare Summit 2026. Regândirea solidarității: Sistemele de sănătate sub presiune într-o lume în schimbare

Evenimentul reunește factori de decizie, specialiști și cercetători de renume din domeniul medical, experți europeni și naționali în sănătate, reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale și ai mediului academic, ai sectorului tehnologiilor medicale și farmaceutice, precum și lideri implicați în dezvoltarea politicilor de sănătate. Edițiile anterioare au contribuit la formarea unei comunități dedicate programului și la definirea unei agende de priorități tematice aliniate cu prioritățile naționale, soluțiile tehnologice avansate, cadrul de reglementare al Uniunii Europene și obiectivele Organizației Mondiale a Sănătății.

Sistemele europene de sănătate au fost construite, timp de decenii, pe un principiu fundamental: solidaritatea. Ideea că sănătatea nu este doar o responsabilitate individuală, ci un bun comun al societății, a stat la baza extinderii accesului la servicii medicale, a investițiilor publice și a încrederii în instituțiile publice. Astăzi însă, acest model este supus unor presiuni tot mai mari.

Îmbătrânirea populației, creșterea costurilor generate de inovațiile medicale, deficitul de personal și constrângerile fiscale tot mai accentuate converg într-o provocare structurală pentru sistemele de sănătate din Europa. În același timp, așteptările pacienților și ale societății continuă să crească, iar progresul tehnologic transformă rapid modul în care serviciile medicale pot fi furnizate și administrate. În acest context, întrebarea nu mai este dacă sistemele trebuie să se schimbe, ci cât de mult poate rezista principiul solidarității în fața acestor presiuni.

Agenda evenimentului - 8 iunie 2026



16:00 – 16:30 – Înregistrarea participanților și cafea de bun venit.

16:30 – 16:40 – Cuvânt de deschidere

Mircea Geoană – președinte Aspen Institute România.



16:40 – 17:10



Conversație despre echitatea în sănătate și bolile rare



Bolile rare reprezintă una dintre cele mai dificile provocări pentru sistemele moderne de sănătate. Deși fiecare afecțiune este rară în sine, împreună afectează un număr semnificativ de persoane, care se confruntă adesea cu diagnostice întârziate, îngrijire fragmentată și acces inegal la terapii inovatoare. Discuția va analiza modul în care România și alte sisteme europene răspund acestor provocări și ce spun bolile rare despre prioritizarea resurselor și echitatea în sănătate.

Participă:

Gergely Meszaros – consilier de politici publice European Pulmonary Fibrosis Federation



Radu Gănescu – președinte COPAC



Moderator: Horea Chirilă – medic neurolog pediatru și fellow Aspen Young Leaders Program.



17:10 – 17:40



Îmbătrânirea activă în practică – De la a trăi mai mult la a trăi mai bine



Pe măsură ce longevitatea transformă societatea, accentul se mută de la simpla prelungire a vieții la creșterea calității acesteia. Discuția va aborda politicile de îmbătrânire activă, prevenția, sprijinul comunitar și adaptarea sistemelor de sănătate pentru populația vârstnică.

Participă:

Luiza Spiru – profesor de Gerontologie și Medicină a Longevității, UMF „Carol Davila”

Moderator: Alexandra Dobre – fondator Institutul Român pentru Îmbătrânire Activă.



17:45 – Cocktail și sesiune de networking.

9 iunie 2026



08:30 – 09:00 – Înregistrare și cafea de bun venit.

09:00 – 09:05 – Mesaj introductiv

Iulian Trandafir – membru în Consiliul Director Aspen Institute România și VP CEE Alliance Healthcare.



09:05 – 09:15 – Mesaj principal

Horațiu Moldovan – președinte CNAS (în curs de confirmare).



09:15 – 09:25



Prezentare: Sistemul de sănătate din România în tranziție – concluzii din noul raport HiT



Cristian Vlădescu va prezenta concluziile preliminare ale raportului „Health System in Transition – Romania”, realizat sub coordonarea OMS și a Observatorului European pentru Sisteme și Politici de Sănătate.

09:25 – 09:35



Mesaj principal



Alexandru Petrescu – Președinte al Autorității de Supraveghere Financiară (ASF).



09:35 – 10:45



Panel: Ne mai putem permite solidaritatea? Finanțare, eficiență și rolul inteligenței artificiale

Finanțarea sistemelor de sănătate este supusă unor presiuni tot mai mari generate de schimbările demografice, creșterea costurilor și așteptările crescute ale populației. Dezbaterea va analiza sustenabilitatea modelelor bazate pe solidaritate, rolul inteligenței artificiale și al deciziilor bazate pe date, echilibrul dintre contribuțiile publice și private, precum și perspectivele pe termen lung ale finanțării sănătății.

Participă:

Alexandru Rafila – Președintele Comisiei pentru Sănătate și Familie din Camera Deputaților



Cristian Bușoi – Membru al Consiliului de Administrație al Agenției Europene pentru Medicamente (EMA)



Iulian Trandafir – Membru al Consiliului Director al Aspen Institute România și Vicepreședinte Regional CEE al Alliance Healthcare



Gabriel Dina – Director Pfizer România



Evy Bierebeeck – Președinte Novartis România



Conor Dempsey – Director General pentru România și Republica Moldova Merck Sharp & Dohme (MSD)



Cătălin Vasile – Director Comercial NN Asigurări de Viață



Moderator:

Teodor Blidaru – Fellow al Programului Aspen pentru Sănătate și Calitatea Vieții.



10:45 – 11:05 – Pauză de cafea.

11:05 – 11:20



Scurtă conversație: Telemedicina – instrument pentru acces și continuitatea îngrijirii



Telemedicina schimbă modul în care pacienții pot accesa serviciile medicale, în special în zonele insuficient deservite. Sesiunea va analiza rolul acesteia în monitorizarea pacienților, reducerea inegalităților și optimizarea distribuției resursei umane din sănătate.

Mihai Păun – Fondator RingDoc



Moderator: Teodor Blidaru – Fellow al Programului Aspen pentru Sănătate și Calitatea Vieții.



11:20 – 12:20



Panel: Abordări inovatoare în sănătate – date, prevenție și implicarea pacientului



În contextul implementării Spațiului European al Datelor de Sănătate (EHDS), digitalizarea devine esențială pentru prevenție, eficiență și îngrijire centrată pe pacient. Discuția va aborda și rolul imunologiei, al terapiilor biologice și al aderenței la tratament în îmbunătățirea rezultatelor medicale.

Participă:

Larisa Mezinu-Bălan – Vicepreședinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate



Radu Gănescu – Președinte COPAC



Ștefan Busnatu – Prorector al Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila”



Tudor Pitulac – Director al Diviziei de Proiecte de Cercetare, OpenSky Data Systems



Moderator: Ștefan Strilciuc – Fellow al Programului Aspen pentru Sănătate și Calitatea Vieții.



12:20 – 13:20



Panel: Povara obezității în România – provocări și soluții posibile



Obezitatea este una dintre cele mai mari provocări de sănătate publică din România, contribuind la creșterea incidenței bolilor cardiovasculare, metabolice și oncologice. Discuția va analiza cauzele fenomenului, noile terapii farmacologice și măsurile de prevenție care ar putea face parte dintr-o strategie națională coerentă.

Participă:

Cristian Bușoi – Membru al Consiliului de Administrație al Agenției Europene pentru Medicamente



Răzvan Prisada – Președinte al Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România



Viviana Elian – Conferențiar universitar, Diabet, Nutriție și Boli Metabolice, UMF „Carol Davila”



Attila Fejer – Director Regional pentru România, Bulgaria și Regiunea Adriatică, Eli Lilly



Daniel Florin Lighezan – Prorector al Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara



Lorenzo Radu – Președinte Asociația Împreună Împotriva Obezității



Moderator: Ștefan Strilciuc – Fellow al Programului Aspen pentru Sănătate și Calitatea Vieții.



13:20 – 14:30 – Prânz de networking.

Eveniment conex



14:30 – 15:45



Lansarea raportului „Health System in Transition (HiT) România 2026”



Eveniment organizat în parteneriat cu Institutul Național de Management al Serviciilor de Sănătate, Biroul Regional OMS pentru Europa și Observatorul European pentru Sisteme și Politici de Sănătate. Vor fi prezentate concluziile noului raport privind sistemul de sănătate din România, iar participanții vor primi în premieră primele exemplare tipărite ale documentului.

Participă:

Cristian Vlădescu – Director General Institutul Național de Management al Serviciilor de Sănătate



Silvia Gabriela Scîntee – Director General Adjunct, Institutul Național de Management al Serviciilor de Sănătate



Uldis Mitenbergs – Șeful Biroului Organizației Mondiale a Sănătății în România



Cristina Hernandez Quevedo – de la Observatorul European pentru Sisteme și Politici de Sănătate



Astrid Eriksen – de la Observatorul European pentru Sisteme și Politici de Sănătate



Ioana Novac – Ofițer tehnic OMS România



Dragoș Garofil – Lector universitar UMF „Carol Davila”



Teodor Blidaru – Fellow al Programului Aspen pentru Sănătate și Calitatea Vieții.



15:45 – Pauză de cafea.