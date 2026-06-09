Eugen Tomac, guvern cu consilierii președintelui. Cine este avocatul Cosmin Soare Filatov, propus pentru Justiție

Cosmin Soare Filatov/captură video

Încă un consilier prezidențial se află pe lista de miniștri a Guvernului Tomac.

Cosmin Soare-Filatov, consilier prezidențial pe probleme constituționale, avocat cu aproape 13 ani experiență în litigii complexe, este propunerea lui Eugen Tomac, premier desemnat, pentru funcția de ministru al Justiției.

Cine este Cosmin Soare-Filatov, descrierea Președinției

”Cosmin Soare-Filatov a fost numit de Președintele României în funcția de Consilier Prezidențial pe probleme constituționale începând cu data de 1 noiembrie 2025.

Anterior, a deținut calitatea de avocat partener în cadrul uneia din societățile de avocați de renume din România, unde a desfășurat o activitate de aproape 13 ani. Din această poziție, a asigurat coordonarea unor proiecte complexe de drept public și privat. A reprezentat atât autorități publice locale și centrale, cât și companii române și internaționale în cauze de importanță majoră pentru interesul public și pentru activitatea administrației publice.

Din anul 2021, desfășoară activitate didactică în cadrul Facultății de Drept a Universității din București, în calitate de asistent universitar, la disciplina Drept administrativ.

Pe lângă activitatea profesională, Cosmin Soare-Filatov este preocupat de cercetarea științifică, fiind în prezent doctorand în cadrul Școlii Doctorale de Drept a Universității din București. Cercetarea sa abordează, într-o manieră comparativă și interdisciplinară, regimul juridic al patrimoniului cultural mobil, la intersecția dintre dreptul public, dreptul privat și dreptul Uniunii Europene, valorificând jurisprudența și literatura de specialitate franceză și română, precum și convențiile UNESCO și reglementările europene aplicabile.

Este absolvent al Facultății de Drept din cadrul Universității din București și al studiilor de master ale aceleiași instituții universitare.

A publicat o serie de articole științifice în reviste de specialitate, pe teme de drept public, patrimoniu cultural, urbanism ori achiziții publice, și a participat în calitate de speaker la conferințe naționale și internaționale de specialitate.

În activitatea sa, Cosmin Soare-Filatov promovează o abordare și o viziune bazate pe echilibru, responsabilitate și angajament pentru protejarea valorilor constituționale și interesului public” notează Administrația prezidențială despre Cosmin Soare-Filatov, propunerea de ministru al Justiției.

Și Eugen Tomac a fost desemnat tot din rândul consilierilor președintelui Nicușor Dan, el stând la masă cu partidele, din această poziție, în timpul consultărilor pentru viitorul Guvern.

În afară de propunerea pentru Justiție, un alt consilier prezidențial este propus și la Educație. ”Sunt foarte încântat că colegul meu, Sorin Costreie, a acceptat să fie ministru al Educației. Va fi și vicepremier. Vom avea trei vicepremieri” spunea Eugen Tomac luni. Sorin Costreie este consilier prezidențial pentru educație şi cercetare din 17 noiembrie 2025.