România fierbe! Bogdan Chirieac: Ilie Bolojan a rupt coloana vertebrală a economiei românești

Inquam Photos / George Călin (Rol Ilustrativ)

România intră într-o perioadă de tensiuni sociale și proteste anunțate înainte de instalarea noului guvern, pe fondul nemulțumirilor economice.

România intră într-o perioadă tensionată chiar înainte ca noul guvern să își preia oficial mandatul. Țara este marcată de proteste anunțate, amenințări cu greve generale și nemulțumiri tot mai puternice legate de salarii, facturi și costul ridicat al vieții, în contextul în care presiunea pe sistemul public pare să crească de la o zi la alta. În același timp, pensionarii cer recuperarea indexărilor întârziate, puterea de cumpărare continuă să scadă, iar inflația rămâne peste media europeană. În mai multe sectoare esențiale, de la sănătate și educație până la instituții publice, se discută tot mai des despre blocaje și posibile acțiuni de protest în lanț. Pe acest fond, analistul politic Bogdan Chirieac a comentat situația, într-o intervenție la România TV.

"Ilie Bolojan a rupt coloana vertebrală a economiei românești"

„Am stabilit de nenumărate ori că așteptările românilor nu pot fi îndeplinite de un potențial guvern Eugen Tomac și nu pot fi îndeplinite de niciun guvern în vreo 2 ani de acum încolo. Situația în care Ilie Bolojan a lăsat România nu mai permite acest lucru. Deci, dacă pensionarii încă mai speră să primească indexările la care au dreptul conform legii și pe care nu le-au primit de vreo 2 ani de zile, așteptările sunt deșarte. Nu vor primi mai nimic nici la începutul anului viitor. Mi-e teamă că pensiile vor fi înghețate și anul viitor. De asemenea, cei care au pierdut bani, văduve, veterani de război și așa mai departe, pensionarii, cei cu pensii mai mari de 3000 de lei, nu vor reveni la taxele care erau înainte. Nici mediul privat nu o să-și revină.

Ilie Bolojan a rupt coloana vertebrală a economiei românești. Acesta este adevărul. A rupt-o prin majorările aberante de taxe și impozite. Lucrurile acestea nu revin de la sine. Eu înțeleg că toată lumea a avut de suferit, că s-au încălcat legi, dar România nu are de unde să dea aceste compensații. Nu are de unde. O să vedeți că niciun guvern nu are de unde. (...) Există riscul ca aceste proteste să devină mai multe și mai agresive în toamnă. Acum a venit vara, lumea mai pleacă în concediu, care cum poate, dar în toamnă, când tolba e goală, nu sunt perspective și vine sezonul rece, vor fi în septembrie și octombrie proteste care pot să alunece spre violențe, din nefericire”, a spus analistul Bogdan Chirieac.

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