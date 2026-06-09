Inteligență neașteptată la bondari: Pot rezolva probleme complexe la fel ca cimpanzeii, elefanții și ciorile

Bondari. Sursa foto: Steve Arnold: https://www.pexels.com/ro-ro/fotografie/prim-plan-al-bondarilor-pe-o-floare-violeta-35788163/

Bondarii pot rezolva spontan probleme complexe fără antrenament prealabil, potrivit unui nou studiu, la fel ca alte animale precum cimpanzeii, elefanții sau ciorile.

Un nou studiu arată că bondarii pot rezolva spontan probleme complexe, o abilitate cognitivă asociată până acum în principal cu vertebratele cu creier mare, precum cimpanzeii, elefanții sau ciorile.

Cercetarea, publicată în revista științifică Science, a demonstrat că bondarii au reușit să găsească singuri o soluție pentru a ajunge la o recompensă dulce, fără niciun antrenament prealabil, potrivit cbc.ca.

O variantă a celebrului test al „cutiei și bananei”

Experimentele s-au bazat pe „problema cutiei și bananei”, concepută de psihologul Wolfgang Köhler. Acesta a demonstrat că cimpanzeii pot rezolva probleme combinând obiecte în moduri noi, de exemplu suprapunând cutii pentru a ajunge la o banană aflată în afara razei lor de acțiune.

De-a lungul timpului, variante ale testului au fost trecute și de alte animale, inclusiv maimuțe, elefanți, porumbei și ciori.

Exercițiu modificat pentru bondari

În cazul bondarilor, cercetătorii au înlocuit banana cu zahăr, iar cutiile cu o minge. Experimentele au avut loc în incinte prea joase pentru ca insectele să poată zbura.

Inițial, bondarii au fost învățați să asocieze un cerc albastru desenat pe podea, care reprezenta o floare, cu o recompensă dulce. Ulterior, cercul a fost mutat pe tavan, unde nu putea fi atins direct, iar în spațiul de testare a fost introdusă o minge.

Majoritatea bondarilor, aproximativ 73%, au împins mingea sub cercul albastru și s-au urcat pe ea pentru a ajunge la recompensă.

Bondarii nu mai întâlniseră o astfel de provocare

Potrivit autorilor, elementul care diferențiază acest studiu de cercetări anterioare este faptul că insectele nu aveau experiență cu acest tip de sarcină.

„În multe studii anterioare privind rezolvarea problemelor prin intuiție, animalele au avut experiență extinsă cu obiectele, mediul de testare sau alte sarcini similare”, a explicat ecologul comportamental Olli Loukola.

În acest caz, bondarii nu fuseseră niciodată antrenați să folosească mingea pentru a ajunge la recompensă și nu mai întâlniseră o astfel de soluție.

Au reținut informații și au aplicat soluția corectă

Pentru a verifica dacă insectele au acționat intenționat și nu întâmplător, cercetătorii au realizat un experiment suplimentar.

Bondarii au fost lăsați să exploreze un spațiu împărțit în două compartimente, dintre care doar unul conținea cercul albastru. După explorare, cercul a fost făcut invizibil cu ajutorul luminii roșii, iar cercetătorii au introdus mingea.

În aceste condiții, 23 dintre cei 30 de bondari testați și-au amintit poziția cercului și au împins mingea în locul corect pentru a obține recompensa.

Capacități remarcabile de învățare și memorie

Amanda Liczner, un biolog specializat în conservare, care nu a participat la studiu, afirmă că rezultatele sunt compatibile cu ceea ce se observă în natură.

Bondarii trebuie să învețe cum să extragă nectarul din flori foarte diferite și să găsească drumul înapoi către cuib după deplasări complexe. Aceste comportamente necesită memorie, învățare și adaptare la situații noi.

Liczner consideră că studiul ar putea contribui la o mai bună înțelegere și protejare a albinelor sălbatice, inclusiv prin reducerea utilizării pesticidelor, care le pot afecta memoria și capacitatea de orientare.

Autorii cercetării spun că rezultatele sugerează că unele dintre abilitățile cognitive considerate mult timp specifice oamenilor sau altor animale cu creier mare sunt prezente și la insecte, în ciuda dimensiunilor reduse ale creierului acestora.

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