Fost pilot acuzat că a efectuat peste 900 de zboruri, timp de 16 ani, fără licență completă

Un pilot a efectuat zboruri timp de 16 ani fără a avea o licență de zbor corespunzătoare. Sursa foto: Pexels, rol ilustrativ

Un fost pilot al companiei Air Canada a efectuat peste 900 de zboruri interne și internaționale timp de aproximativ 16 ani fără a avea o licență corespunzătoare pentru a pilota avioane comerciale de mari dimensiuni.

Un fost pilot Air Canada a fost pus sub acuzare după ce ar fi zburat ani întregi fără o licență corespunzătoare, au anunțat autoritățile canadiene.

Geoffrey Wall, din Barrie, Ontario, este acuzat că a operat ca pilot comandant al unei companii aeriene între 2009 și 2025 fără a deține licența necesară pentru a pilota avioane comerciale de mari dimensiuni, potrivit poliției regionale Peel, informează The Guardian.

Peste 900 de zboruri efectuate

Acesta ar fi efectuat peste 900 de zboruri interne și internaționale fără autorizația necesară. Air Canada a precizat că Wall, în vârstă de 59 de ani, deținea o licență de pilot comercial validă, însă a fost promovat la funcția de căpitan fără licența de tip „airline transport pilot”, obligatorie pentru această poziție.

Compania aeriană a transmis că acesta a fost scos din serviciul activ imediat după ce s-a descoperit lipsa licenței corespunzătoare și că situația a fost raportată voluntar către Transport Canada, autoritatea de reglementare. Pilotul nu mai este angajat al companiei.

Poliția a precizat că neregulile au fost descoperite în urma unei verificări de documente, iar Transport Canada a contactat poliția la începutul acestui an.

„Siguranța nu a fost compromisă”, susține compania

Air Canada susține că siguranța zborurilor nu a fost compromisă și că un audit intern nu a identificat alte cazuri similare de neconformitate.

„Siguranța nu a fost compromisă, deoarece toți piloții Air Canada trec prin antrenamente periodice obligatorii la fiecare șase luni, inclusiv verificări de zbor cu un examinator certificat Transport Canada o dată pe an”, a transmis compania.

„Totuși, licențierea corespunzătoare este un element esențial al sistemului de siguranță în aviație, iar Air Canada tratează acest caz cu maximă seriozitate”, se mai arată în precizările companiei.

Air Canada a refuzat să ofere alte detalii din cauza legislației privind confidențialitatea și a unei anchete penale în desfășurare.

Poliția susține că persoana acuzată ar fi depus și un raport fals privind presupusul furt al unor documente de pilot.