Spiritul unui salvator nu trece niciodată în rezervă. S-a aflat cine este bărbatul care a salvat viața unui băiețel, pe DN1

Un bărbat a fost cel care a intervenit imediat pentru a salva un băiețel, într-un accident pe DN1, chiar de ziua sa. Mama copilului a căutat intens salvatorii care i-au fost alături în cele mai grele momente, până la venirea ambulanței.

O mamă a căutat intens pe rețelele sociale salvatorii băiețelului său. Acești au intervenit imediat, înainte de venirea Ambulanței, pentru a acorda primul ajutor copilului său, rănit în accident, pe DN 1, de 1 iunie, Ziua Copilului. ISU Brașov publică astăzi numele unuia dintre salvatori, Laurențiu Sităruș. Alături de acesta a fost și soția lui, care a susținut moral victimele.

”O fotografie, multe distribuiri și o căutare care a emoționat o întreagă țară.

În ultimele zile, pe rețelele de socializare a circulat intens o fotografie surprinsă la locul unui grav accident rutier produs pe DN1, între Avrig și Bradu. În imagine apăreau câțiva salvatori și oameni care acordau ajutor victimelor până la sosirea echipajelor de intervenție.

Fotografia a fost publicată de mama unui băiețel rănit în accident, care încerca să găsească persoana ce i-a fost alături copilului său în cele mai grele momente. Distribuită de oameni din întreaga țară, imaginea a devenit simbolul recunoștinței unei mame și al solidarității umane. În cele din urmă, căutarea avea să aibă un final fericit: salvatorul era colegul nostru trecut în rezervă, Laurențiu Sităruș.

La data de 1 iunie 2026, în timp ce se întorcea acasă împreună cu soția sa după minivacanța de Rusalii, Laurențiu a ajuns într-o coloană de autovehicule oprită pe DN1. Observând că traficul era complet blocat, s-a deplasat către locul evenimentului pentru a vedea dacă este nevoie de ajutor.

Accident grav, cu Planul Roșu activat

În fața sa, se afla scena unui accident grav, cu mai multe autoturisme implicate și numeroase victime, situație care avea să mobilizeze importante forțe de intervenție și să determine activarea Planului Roșu.

Printre victime se afla un băiețel aflat în stare gravă. Inconștient și cu traumatisme la nivelul capului, acesta era ținut în brațe de tatăl său, care cerea disperat ajutor. Fără să ezite, Laurențiu a început evaluarea și acordarea primului ajutor, aplicând măsurile necesare pentru oprirea sângerărilor și monitorizarea stării copilului până la sosirea echipajelor medicale.

Au fost momente dificile, în care copilul își revenea pentru scurt timp, apoi redevenea inconștient. Momente în care fiecare secundă conta și în care experiența acumulată în cei 19 ani de activitate și-a spus cuvântul.

Alături de el a fost și soția sa, care a oferit sprijin familiei și a reușit să liniștească mama copilului, copleșită de emoții și teamă. În astfel de situații, uneori un cuvânt bun și o mână întinsă valorează la fel de mult ca orice intervenție.

Întrebat ulterior ce a simțit în acele clipe, răspunsul lui a fost simplu:

”Nu te gândești la tine. Te concentrezi doar pe omul care are nevoie de ajutor. Încerci să faci tot ce poți și ai impresia că timpul trece mult pea repede, iar tu ai avea nevoie de încă două mâini ca să poți face mai mult”.

După sosirea echipajelor SMURD și SAJ, copilul a fost preluat și transportat la spital. Astăzi, cea mai importantă veste este că băiețelul este bine și a fost externat.

După zile întregi de căutări, mama copilului a reușit să îl găsească pe omul pe care voia să îl îmbrățișeze și să îi mulțumească. Iar răspunsul lui Laurențiu a fost unul pe măsura caracterului său:

”Faptul că băiețelul este bine și că familia lui poate merge mai departe împreună este cea mai mare răsplată pe care o pot primi”

Laurențiu Sităruș a trecut în rezervă la 16 decembrie 2024, după 19 ani de activitate în slujba semenilor. Însă această întâmplare ne amintește tuturor un adevăr pe care pompierii îl cunosc foarte bine: Poți ieși din serviciu, poți lăsa uniforma în dulap, dar spiritul de salvator nu trece niciodată în rezervă.

Respect și apreciere pentru fostul nostru coleg, care a demonstrat încă o dată că menirea de a salva vieți nu se încheie odată cu cariera, ci rămâne pentru totdeauna parte din ceea ce ești” transmite ISU Brașov.