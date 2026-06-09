Președinta Bulgariei, acuzații la adresa României privind un nou pod peste Dunăre

Foto: Agerpres

Iliana Iotova, președintele Bulgariei, acuză România de faptul că întârzie construirea unui nou pod peste Dunăre între Giurgiu și Ruse.

Președintele Bulgariei și-a exprimat nedumerirea cu privire la faptul că Bucureștiul tergiversează de mai mulți ani creșterea conectivității dintre cele două țări. Potrivit acesteia, orașul Ruse se confruntă aproape în permanență cu cozi kilometrice de camioane, iar în ciuda finanțării prevăzute pentru un studiu de fezabilitate, amplasamentul nu este încă prevăzut, potrivit BGNES și dunavmost.

„Nu pot explica de ani de zile, în diverse funcții în care am lucrat, de ce colegii noștri români continuă să aibă rezerve cu privire la construcția acestui pod”, a declarat Iliyana Yotova.

CITEȘTE ȘI - Circulația pe Podul Prieteniei, suspendată! Toate autovehiculele, direcționate către parcări

Iotova și-a îndreptat atenția critică și asupra motivelor interne ale lipsei infrastructurii de transport din Balcani, referindu-se la soarta Coridorului nr. 8. Potrivit acesteia, responsabilitatea pentru acest decalaj nu ar trebui căutată exclusiv în afara granițelor României și Bulgariei.

„Marele subiect al motivului pentru care Coridorul VIII nu este încă o realitate este un subiect nu doar al relațiilor interstatale. De fapt, este și un subiect legat de politica noastră națională”, a mai zis Iotova.

Ea și-a exprimat regretul că regiunea încă nu este conectată eficient nici pe mare, nici pe uscat, nici pe calea ferată, ceea ce necesită o mobilizare deplină la nivel de stat pentru construirea axei Sud-Nord.