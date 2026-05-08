Horoscop 8 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile

Luna tranzitează Vărsătorul și va face și o conjuncție cu Pluto. Vom trece de la o extremă la alta, din punct de vedere emoțional. Când vrem prea mult atașament, când devenim prea evitanți.

Horoscop 8 mai 2026 Berbec

O perioadă foarte bună pentru socializare. Chiar dacă vei mai face nazuri din când în când, tot vei avea parte de momente plăcute alături de cei dragi.

Horoscop 8 mai 2026 Taur

O parte din tine este mai încrezătoare, alta mai ezitantă. De aceea, este important să nu faci promisiuni și să nu crezi tot ce ți se spune.

Horoscop 8 mai 2026 Gemeni

Ceața mentală nu îți permite să ai o zi așa cum îți dorești. Astrologul îți recomandă să fii prevăzător sau mai suspicios atunci când ți se spun vorbe mari.

Horoscop 8 mai 2026 Rac

Încearcă să eviți conflictele. Și dacă nu se poate, nu mai pune și tu gaz pe foc! Ai nevoie de o atitudine pragmatică atunci când vine vorba de buget.

Horoscop 8 mai 2026 Leu

Starea ta depinde foarte mult de oamenii pe care îi lași în preajmă. Ar fi bine să eviți persoanele negativiste. O perioadă bună pentru drumeții sau călătorii.

Horoscop 8 mai 2026 Fecioară

Nu te lăsa absorbit doar de treburile gospodărești sau muncă! Încearcă să îți creezi și momente de neuitat alături de familia sau alte persoane dragi.

Horoscop 8 mai 2026 Balanță

Unii apropiați se vor răzgândi. Încearcă să ajungi cu ei la un numitor comun. Este nevoie de compromis. Ocupă-te și de propriile pasiuni!

Horoscop 8 mai 2026 Scorpion

Discuțiile mai tensionate cu partenerul s-ar putea să fie foarte constructive. O zi bună pentru schimbări legate de gospodărie.

Horoscop 8 mai 2026 Săgetător

Astrologul susține că există riscul să crezi unele informații prezentate de rețelele sociale, care nu sunt neapărat adevărate. Verifică informațiile de mai multe ori.

Horoscop 8 mai 2026 Capricorn

Este clar că vei fi destul de calculat din punct de vedere financiar. Dar asta nu înseamnă că nu te poți răsfăța deloc. Se poate și cu bani puțini.

Horoscop 8 mai 2026 Vărsător

Vei avea tendința de a face din țânțar armăsar. Și s-ar putea să îți dai seama că ai cam neglijat viața personală din cauza carierei.

Horoscop 8 mai 2026 Pești

Apar provocări pe plan financiar. Recomandarea principală a astrologului este să abordezi orice discuție cu blândețe. O vorbă bună poate schimba totul.