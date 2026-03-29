Horoscop 29 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.
Săptămâna se încheie cu un careu între Mercur din Pești și Lilith din Săgetător. Spunem lucruri incomode sau provocatoare fără a ne gândi la reacțiile celorlalți.
Unele vorbe ale apropiaților s-ar putea să îți trezească stări foarte puternice. Dar este important să nu iei nimic personal, ci să încerci să te detașezi.
Discuțiile despre bani îți vor crea un disconfort serios. Chiar și atunci când nu este vorba despre banii tăi, ci despre ai altora. Poate reușești să le eviți.
Careul Mercur-Lilith poate pune gaz pe foc atunci când comunicarea cu partenerul este oricum tensionată. Stai departe de replicile prea tăioase!
Vei fi preocupat de partea superficială a zilei. Nu ai chef de conflicte, discuții profunde sau oameni cu probleme. Unele cheltuieli pot fi evitate.
Pare că vorbele tale sunt interpretate în mod eronat de persoanele dragi. Sau că nu îți acordă atenția necesară. Vei avea un cuvânt de spus despre asta.
Cuvintele tale sunt prea ascuțite pentru urechile partenerului sau ale familiei. Pur și simplu, nu mai vrei să lași de la tine, să mai fii tolerant.
Când vine vorba de treburile gospodărești, tu și familia veți avea opinii diferite. Nu va fi deloc ușor să găsiți o soluție de compromis.
Ideile tale sună bine, dar îți pot afecta buzunarul mai mult decât te-ai fi așteptat. Încearcă să găsești întotdeauna cea mai bună ofertă de pe piață.
Efectiv nu mai vrei să faci pe plac nimănui! Vrei să fii stăpân pe orice situație, să nu mai faci compromisuri și să nu mai lași pe nimeni să te ducă cu zăhărelul.
Discursul tău îi irită repede pe cei din jur. Poate și pentru câ nu vrei să împachetezi niciun cuvânt. Spui totul pe șleau și nu îți este teamă de repercusiuni.
Unele propuneri ale prietenilor se vor dovedi destul de costisitoare. Și ai face bine, încă din start, să nu te grăbești cu deciziile după discuțiile cu aceștia.
Vei lupta pentru propriile opinii sau drepturi cum nu ai mai făcut-o de mult timp. Nu ești dispus să renunți la ceea ce îți dorești.
