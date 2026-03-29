€ 5.0991
|
$ 4.4276
|

Subcategorii în Lifestyle

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0991
|
$ 4.4276
 
Horoscop 29 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Data publicării: 09:18 29 Mar 2026

EXCLUSIV Horoscop 29 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Autor: Echipa Astrosens

ochi fantasy Sursă foto: Freepik AI

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.

Săptămâna se încheie cu un careu între Mercur din Pești și Lilith din Săgetător. Spunem lucruri incomode sau provocatoare fără a ne gândi la reacțiile celorlalți. 

Horoscop 29 martie 2026 Berbec

Unele vorbe ale apropiaților s-ar putea să îți trezească stări foarte puternice. Dar este important să nu iei nimic personal, ci să încerci să te detașezi.

Horoscop 29 martie 2026 Taur

Discuțiile despre bani îți vor crea un disconfort serios. Chiar și atunci când nu este vorba despre banii tăi, ci despre ai altora. Poate reușești să le eviți.

Horoscop 29 martie 2026 Gemeni

Careul Mercur-Lilith poate pune gaz pe foc atunci când comunicarea cu partenerul este oricum tensionată. Stai departe de replicile prea tăioase!

Horoscop 29 martie 2026 Rac

Vei fi preocupat de partea superficială a zilei. Nu ai chef de conflicte, discuții profunde sau oameni cu probleme. Unele cheltuieli pot fi evitate.

Horoscop 29 martie 2026 Leu

Pare că vorbele tale sunt interpretate în mod eronat de persoanele dragi. Sau că nu îți acordă atenția necesară. Vei avea un cuvânt de spus despre asta.

Horoscop 29 martie 2026 Fecioară

Cuvintele tale sunt prea ascuțite pentru urechile partenerului sau ale familiei. Pur și simplu, nu mai vrei să lași de la tine, să mai fii tolerant.

Horoscop 29 martie 2026 Balanță

Când vine vorba de treburile gospodărești, tu și familia veți avea opinii diferite. Nu va fi deloc ușor să găsiți o soluție de compromis.

Horoscop 29 martie 2026 Scorpion

Ideile tale sună bine, dar îți pot afecta buzunarul mai mult decât te-ai fi așteptat. Încearcă să găsești întotdeauna cea mai bună ofertă de pe piață.

Horoscop 29 martie 2026 Săgetător

Efectiv nu mai vrei să faci pe plac nimănui! Vrei să fii stăpân pe orice situație, să nu mai faci compromisuri și să nu mai lași pe nimeni să te ducă cu zăhărelul.

Horoscop 29 martie 2026 Capricorn

Discursul tău îi irită repede pe cei din jur. Poate și pentru câ nu vrei să împachetezi niciun cuvânt. Spui totul pe șleau și nu îți este teamă de repercusiuni.

Horoscop 29 martie 2026 Vărsător

Unele propuneri ale prietenilor se vor dovedi destul de costisitoare. Și ai face bine, încă din start, să nu te grăbești cu deciziile după discuțiile cu aceștia.

Horoscop 29 martie 2026 Pești

Vei lupta pentru propriile opinii sau drepturi cum nu ai mai făcut-o de mult timp. Nu ești dispus să renunți la ceea ce îți dorești.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

horoscop zilnic
astrolog daniela simulescu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
x close