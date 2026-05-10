€ 5.2364
|
$ 4.4493
|

Subcategorii în Lifestyle

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2364
|
$ 4.4493
 
DCNews Lifestyle Horoscop Horoscop 10 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Data publicării: 10 Mai 2026

EXCLUSIV Horoscop 10 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Autor: Echipa Astrosens

imagine fantasy planete Sursă foto: Magnific AI

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.

Săptămâna se încheie cu prezența Lunii tot în Vărsător. O zi destul de imprevizibilă și cu dorința de a ne detașa repede de acele situații care nu ne plac. 

Horoscop 10 mai 2026 Berbec

Intuiția ta va funcționa destul de bine când vei avea de luat decizii pe plan financiar. Iar familia chiar te va sprijini din acest punct de vedere.

Horoscop 10 mai 2026 Taur

Îți dai seama singur cât de mult te ajută să vezi jumătatea plină a paharului. Astfel, vei găsi soluții mult mai rapid la situațiile care te macină.

Citește și Previziuni astrale a doua jumătate a lunii mai 2026. Ce le așteaptă pe cele douăsprezece zodii

Horoscop 10 mai 2026 Gemeni

Mercur se apropie de un aspect bun cu Jupiter. Astrele îți recomandă să lași viața să se întâmple atunci când te simți destul de neputincios.

Horoscop 10 mai 2026 Rac

Una dintre acele zile în care nu le poți avea chiar pe toate. Dar alegi să te bucuri de moment, de persoanele dragi și de micile reușite.

Horoscop 10 mai 2026 Leu

Deși nu vei fi destul de dornic de socializare, vei avea parte de momente plăcute în compania unor prieteni. Deci nu le refuza invitațiile!

Horoscop 10 mai 2026 Fecioară

Nu lăsa ziua să treacă fără a face o plimbare pentru tine. Una de relaxare. După atâtea treburi, mintea are nevoie de o pauză, dar și de natură.

Horoscop 10 mai 2026 Balanță

Îți faci foarte multe calcule. Ești destul de stresat din punct de vedere financiar și nu vrei să faci nicio greșeală. Poate partenerul are un sfat.

Horoscop 10 mai 2026 Scorpion

Dacă relațiile sunt armonioase, vei avea o zi bună. Dar pentru asta, va trebui să depui și tu eforturi. Plictiseala nu își are rolul astăzi.

Horoscop 10 mai 2026 Săgetător

Simți nevoia să te conectezi cu mulți oameni. Partener, familie, copii, rude, prieteni sau alte persoane. Vei fi destul de sociabil și vorbăreț.

Horoscop 10 mai 2026 Capricorn

Nici nu mai ții cont de bugetul stabilit atunci când va fi vorba de răsfățul celor dragi. Vrei să îi ajuți sau să le creezi momente de bucurie.

Horoscop 10 mai 2026 Vărsător

Luna se află tot în semnul tău. Te poți răzgândi destul de rar și vei fi destul de influențabil. Așa că încearcă să stai departe de situații ciudate.

Horoscop 10 mai 2026 Pești

Găsești bucurie în gesturi mici. Și vei reuși să îi contaminezi și pe cei dragi cu energia ta. Totuși, nu uita că trebuie să te și odihnești.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

astrolog daniela simulescu
horoscop zilnic
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 56 minute
Ziua Regalității, celebrată la Palatul Elisabeta în prezența Familiei Regale
Publicat acum 1 ora si 28 minute
UPDATE: Ministerul Sănătății: Ce s-a descoperit în restaurant! Dâmbovița: Plan Roșu de Intervenție după ce mai multe persoane au prezentat semne de toxiinfecție
Publicat acum 1 ora si 34 minute
Bolojan, referire la prima generație de lideri ai României moderne care a schimbat destinul țării: Și noi avem datoria să ducem România mai departe
Publicat acum 2 ore si 3 minute
10 Mai | Ziua Regalității și Ziua Independenței României. Cum au distorsionat comuniștii istoria
Publicat acum 2 ore si 20 minute
Horoscop 10 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 2 ore si 51 minute
DCNEWS | PORTOFELUL ROMÂNILOR: Vrei să-ți crești copilul cu o alimentație sănătoasă în România? Iată cât costă! „Am avut un șoc și am crezut că e o greșeală când am verificat bonul. Voiam să returnez produsul” / foto
Publicat acum 5 ore si 4 minute
BANCUL ZILE|I: Asigurarea de viață
Publicat acum 2 ore si 20 minute
Horoscop 10 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 5 ore si 49 minute
 Sorana Cîrstea - Arina Sabalenka, scor final  în turul al treilea la Roma. Surpriza turneului
Publicat acum 3 ore si 24 minute
Schimbare importantă în Codul de procedură fiscală. Certificatul fiscal devine obligatoriu la cumpărarea de imobile și autoturisme
 
ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

motiunea de cenzura se joaca pana la ultimul vot aici pot aparea surprize doua scenarii care nu sunt excluse Moțiunea de cenzură se joacă până la ultimul vot: aici pot apărea surprize. Două scenarii care nu sunt excluse

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close