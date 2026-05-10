 Sorana Cîrstea - Arina Sabalenka, scor final  în turul al treilea la Roma. Surpriza turneului

Cîrstea (36 ani, 27 WTA) s-a calificat în optimile de finală după două ore și 13 minute.

Românca a câștigat primul ghem al meciului, dar Sabalenka (28 ani) a dominat setul și s-a impus cu 6-2. Belarusa a început foarte bine actul secund, a condus cu 2-0, dar a fost egalată (2-2) și după ce a reușit un break (3-2) nu a mai câștigat niciun ghem până la final, pierzând cu 3-6. Cîrstea a început setul decisiv cu break, apoi Sabalenka a făcut 2-1, dar Sorana a întors scorul (3-2) și s-a desprins la 4-2. Sabalenka a egalat (5-5), însă Cîrstea a reușit un nou break și a încheiat conturile pe serviciul său (7-5).

Cele două jucătoare sunt acum la egalitate în meciurile directe, 2-2.

Belarusa, finalistă la Australian Open și campioană la Indian Wells și Miami, a fost învinsă de Cîrstea cu 6-4, 6-4 în 2023, în sferturi la Miami, apoi Sabalenka s-a impus în același an la Madrid, în turul secund, cu 6-4, 6-3, și în ianuarie 2026, în optimi la Brisbane, cu 6-3, 6-3.

Sabalenka nu a câștigat niciodată turneul de la Roma, dar a disputat finala în 2024.

Sorana Cîrstea și-a asigurat un cec de 79.510 de euro și 120 de puncte WTA, iar în optimi o va înfrunta pe cehoaica Linda Noskova (21 ani, 13 WTA), care a trecut de ucraineanca Oleksandra Olinikova cu 6-1, 6-3.

Cîrstea și Noskova sunt la egalitate, 2-2, în meciurile directe, dintre care trei au avut loc anul acesta. În 2024, Noskova s-a impus cu 6-4, 4-6, 6-4 în turul secund la Brisbane, iar anul acesta, Cîrstea s-a impus cu 6-1, 6-4 în turul secund la Dubai, Noskova a câștigat în turul al treilea la Indian Wells, cu 6-7 (5/7), 6-4, 6-4, dar Sorana s-a impus în turul secund la Miami, cu 6-2, 3-6, 6-4., potrivit Agerpres.

Sorana Cîrstea, declarație la cald, după partida cu Sabalenka

Mintea mea e decisă că la final de an mă voi retrage. Vom vedea cum va decurge acest an. O mică portiță este deschisă acolo, deoarece nu știi niciodată cum merg lucrurile în viață. Mereu faci planuri, dar nu toate se întâmplă conform planului. Vom vedea ce îmi oferă viața, a spus Cîrstea după meci, citată de site-ul WTA.

Cîrstea (36 ani) se află pe locul 27 în lume, la doar șase lungimi de cea mai bună clasare a sa (21), o poziție pe care nu a mai atins-o pe 13 ani, iar în acest sezon are un bilanț de 25 de victorii și 7 înfrângeri. Ea a câștigat al patrulea titlu al carierei în februarie, la Cluj-Napoca.

La conferința de presă care a urmat meciului cu Sabalenka, Sorana Cîrstea a precizat: Știu că am un nivel bun. Îmi stă mintea la tenis și mă bucur de toate. Cum am mai spus, am multe obiective. De fiecare dată când intru pe teren vreau să fiu mai bună.

Cîrstea vizează acum calificarea în premieră în sferturi la Roma, dar pentru acest lucru va trebuie să o învingă pe cehoaica Linda Noskova, a 13-a favorită.

În 20 de ani de circuit, Cîrstea a obținut 24 de victorii în fața unor jucătoare aflate în top 20, însă niciuna nu se afla pe primul loc în lume, ca Sabalenka.

Ce a declarat Sabalenka

A jucat un tenis incredibil. Nu mi-a dat prea multe șanse, a declarat Sabalenka după meci, citată de site-ul WTA, mărturisind, totodată, că a simțit cum corpul ei o împiedică să joace la cel mai înalt nivel.

Am simțit că nu am jucat bine de la început până la final. Am început bine, dar apoi am scăzut nivelul. A fost un meci dificil. Cred că nu pierdem niciodată, doar învățăm, așa că este totul OK, a mai spus numărul unu mondial.