€ 5.0897
|
$ 4.3658
|

Subcategorii în Sport

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0897
|
$ 4.3658
 
DCNews Sport Tenis Jaqueline Cristian,  în sferturi la Adelaide (WTA)
Data publicării: 16:12 14 Ian 2026

Jaqueline Cristian,  în sferturi la Adelaide (WTA)
Autor: Crişan Andreescu

Jaqueline Cristian Foto: Facebook

Jaqueline Cristian o va înfrunta pe australianca Kimberly Birrell în sferturile de finală ale turneului WTA 500 de la Adelaide (Australia), dotat cu premii totale de 1.206.446 de dolari americani.

 

Jaqueline Cristian  a beneficiat de retragerea cehoaicei Marketa Vondrousova. Vondrousova a acuzat o accidentare la umărul stâng și a declarat forfait pentru meciul de miercuri, din optimi, astfel că Birrell s-a calificat în sferturi fără joc.

Jaqueline Cristian (27 ani, 37 WTA), venită din calificări, a învins-o miercuri pe australianca de origine rusă Daria Kasatkina, cu 6-4, 6-0.

Jaqueline Cristian și-a asigurat un cec de 33.470 de dolari și 133 de puncte WTA.

Cristian și Birrell (27 ani, 107 WTA) s-au mai întâlnit de două ori în circuitul profesionist, scorul meciurilor directe fiind egal, 1-1. În 2024, în primul tur al calificărilor la Hobart (hard), australianca s-a impus cu 6-4, 6-4, iar Jaqueline Cristian a câștigat anul trecut în primul tur la Roland Garros (zgură), cu 6-1, 6-0.

Rezultatele înregistrate miercuri în optimi la Adelaide International (hard):
Jaqueline Cristian (România) - Daria Kasatkina (Australia) 6-4, 6-0
Madison Keys (SUA/N.2) - Tereza Valentova (Cehia) 6-4, 6-1
Maya Joint (Australia) - Ajla Tomljanovic (Australia) 0-2 (abandon Tomljanovic)
Diana Șnaider (Rusia/N.9) - Katerina Siniakova (Cehia) 6-1, 2-6, 7-5
Emma Navarro (SUA/N.6) - Iulia Putințeva (Kazahstan) 6-1, 6-4 (Agerpres)

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 40 minute
TVR dă start înscrierilor pentru Eurovision 2026
Publicat acum 43 minute
Se profilează dezmembrarea Canadei? Cetățeni din Alberta stau la coadă ca să semneze pentru independența provinciei / video
Publicat acum 45 minute
De ce modelul energetic european nu face față crizelor actuale. Unde a greșit Europa / video
Publicat acum 47 minute
Jaqueline Cristian,  în sferturi la Adelaide (WTA)
Publicat acum 47 minute
A murit profesorul Aurelian Poterașu. A fost unul dintre cei mai longevivi directori din Buzău
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 13 Ian 2026
Coaliția fierbe: PNL ar vrea alt premier, PSD se gândește la plecare. Chirieac: Se poate și fără Bolojan. Sunt două nume de premieri 
Publicat pe 12 Ian 2026
Previziuni astrale prima jumătate a anului 2026 Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
Publicat pe 12 Ian 2026
PRO TV anunță despărțirea de „La Măruță”. Prima reacție a lui Cătălin Măruță
Publicat pe 12 Ian 2026
Ce salariu lua Cătălin Măruță la PRO TV, conform surselor
Publicat acum 4 ore si 21 minute
A murit jurnalista Nicoleta Drăgușin, la doar 46 de ani
 
minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close