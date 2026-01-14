Jaqueline Cristian,  în sferturi la Adelaide (WTA)

Jaqueline Cristian a beneficiat de retragerea cehoaicei Marketa Vondrousova. Vondrousova a acuzat o accidentare la umărul stâng și a declarat forfait pentru meciul de miercuri, din optimi, astfel că Birrell s-a calificat în sferturi fără joc.

Jaqueline Cristian (27 ani, 37 WTA), venită din calificări, a învins-o miercuri pe australianca de origine rusă Daria Kasatkina, cu 6-4, 6-0.

Jaqueline Cristian și-a asigurat un cec de 33.470 de dolari și 133 de puncte WTA.

Cristian și Birrell (27 ani, 107 WTA) s-au mai întâlnit de două ori în circuitul profesionist, scorul meciurilor directe fiind egal, 1-1. În 2024, în primul tur al calificărilor la Hobart (hard), australianca s-a impus cu 6-4, 6-4, iar Jaqueline Cristian a câștigat anul trecut în primul tur la Roland Garros (zgură), cu 6-1, 6-0.

Rezultatele înregistrate miercuri în optimi la Adelaide International (hard):

Jaqueline Cristian (România) - Daria Kasatkina (Australia) 6-4, 6-0

Madison Keys (SUA/N.2) - Tereza Valentova (Cehia) 6-4, 6-1

Maya Joint (Australia) - Ajla Tomljanovic (Australia) 0-2 (abandon Tomljanovic)

Diana Șnaider (Rusia/N.9) - Katerina Siniakova (Cehia) 6-1, 2-6, 7-5

Emma Navarro (SUA/N.6) - Iulia Putințeva (Kazahstan) 6-1, 6-4 (Agerpres)