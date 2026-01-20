Novak Djokovic, în turul al doilea la Australian Open

În primul său meci în acest sezon, Djokovic, de zece ori câștigător al acestui turneu, l-a învins cu 6-3, 6-2, 6-2 pe spaniolul Pedro Martinez (71 ATP).

Djokovic va juca în runda următoare cu italianul Francesco Maestrelli (141 ATP), venit din calificări, care l-a eliminat luni pe francezul Terence Atmane (64 ATP).

Prezent pentru a 21-a oară la Australian Open, sârbul în vârstă de 38 de ani a egalat recordul de apariții la Melbourne deținut de fostul său rival Roger Federer, care s-a retras în 2022.

Djokovic este prezent pentru a 81-a oară în cariera sa pe tabloul principal al unui turneu de Grand Slam, egalând încă o dată un record stabilit de Federer și fostul număr 12 mondial, Feliciano Lopez, precizează Agerpres.

Rezultate consemnate luni în primul tur al probei masculine de simplu



Tommy Paul (SUA/N.19) - Aleksandar Kovacevic (SUA) 6-4, 6-3, 6-3

Thiago Tirante (Argentina) - Aleksandar Vukic (Australia) 7-5, 6-2, 6-2

Reilly Opelka (SUA) - Nicolai Budkov Kjaer (Norvegia) 6-4, 6-3, 6-4

Alejandro Davidovich (Spania/N.14) - Filip Misolic (Austria) 6-2, 6-3, 6-3

Hamad Medjedovic (SRB) - Mariano Navone (Argentina) 6-2, 6-7 (3/7), 6-4, 6-2

Alex De Minaur (Australia/N.6) - Mackenzie McDonald (SUA) 6-2, 6-2, 6-3

Andrei Rublev (Rusia/N.13) - Matteo Arnaldi (Italia) 6-4, 6-2, 6-3

Daniil Medvedev (Rusia/N.11) - Jesper de Jong (Olanda) 7-5, 6-2, 7-6 (7/2)

Quentin Halys (Franța) - Alejandro Tabilo (Chile) 6-2, 6-2, 7-6 (7/2)

Kamil Majchrzak (Polonia) - Jacob Fearnley (Marea Britanie) 7-6 (7/2), 7-5, 3-6, 7-6 (7/3)

Fabian Marozsan (Ungaria) - Arthur Rinderknech (Franța/N.24) 6-3, 6-4, 6-7 (2/7), 6-4

Learner Tien (SUA/N.25) - Marcos Giron (SUA) 7-6 (7/2), 4-6, 3-6, 7-6 (7/3), 6-2

Aleksandr Șevcenko (Kazahstan) - Elias Ymer (Suedia) 3-6, 7-5, 6-4, 6-1

Jordan Thompson (Australia) - Juan Manuel Cerundolo (Argentina) 6-7 (3/7), 7-5, 6-1, 6-1

Nuno Borges (Portugalia) - Felix Auger-Aliassime (Canada/N.7) 3-6, 6-4, 6-4, 0-0 (abandon)

Arthur Gea (Franța) - Jiri Lehecka (Cehia/N.17) 7-5, 7-6 (7/1), 7-5

Stan Wawrinka (Elveția) - Laslo Djere (Serbia) 5-7, 6-3, 6-4, 7-6 (7/4)

Botic van de Zandschulp (Olanda) - Brandon Nakashima (SUA/N.27) 6-3, 4-6, 7-6 (7/1), 7-6 (7/3)

Shang Juncheng (China) - Roberto Bautista (Spania) 6-4, 6-7 (2/7), 6-4, 6-0

Francesco Maestrelli (ITA) - Terence Atmane (Franța) 6-4, 3-6, 6-7 (4/7), 6-1, 6-1

Novak Djokovic (Serbia/N.4) - Pedro Martinez (Spania) 6-3, 6-2, 6-2

Rinky Hijikata (Australia) - Adrian Mannarino (Franța) 6-3, 6-3, 6-1

Valentin Vacherot (Monaco/N.30) - Martin Damm Jr. (SUA) 6-4, 6-4, 6-4

Denis Shapovalov (Canada/N.21) - Bu Yunchaokete (China) 6-3, 7-6 (7/3), 6-1

Marin Cilic (Croația) - Daniel Altmaier (Germania) 6-0, 6-0, 7-6 (7/3)

Jaume Munar (Spania) - Dalibor Svrcina (Cehia) 3-6, 6-2, 6-7 (5/7), 7-5, 6-3

Casper Ruud (Norvegia/N.12) - Mattia Bellucci (Italia) 6-1, 6-2, 6-4

Alexandre Muller (Franța) - Alexei Popyrin (Australia) 2-6, 6-3, 3-6, 7-6 (7/5), 7-6 (10/4)

(Claudia Calotă)