Data publicării: 14:51 08 Ian 2026

Sorana Cîrstea, învinsă de Arina Sabalenka, în optimile turneului WTA de la Brisbane
Autor: Crişan Andreescu

Sorana Cîrstea, învinsă de Arina Sabalenka, în optimile turneului WTA de la Brisbane
 

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a fost învinsă de belarusa Arina Sabalenka, liderul mondial, cu 6-3, 6-3, joi, în optimile de finală ale turneului WTA 500 de la Brisbane (Australia), dotat cu premii...

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a fost învinsă de belarusa Arina Sabalenka, liderul mondial, cu 6-3, 6-3, joi, în optimile de finală ale turneului WTA 500 de la Brisbane (Australia), dotat cu premii totale de 1.691.602 dolari americani.

Cîrstea (35 ani, 41 WTA) s-a înclinat după o oră și 19 minute de joc.

Românca este condusă acum de Sabalenka (27 ani, 1 WTA) în duelurile directe, cu 2-1, după ce Sorana s-a impus în 2023, în sferturi la Miami, cu 6-4, 6-4, iar belarusa și-a luat revanșa în același an, la Madrid, în turul secund, cu 6-4, 6-3.

Cîrstea rămâne cu un cec de 19.909 de dolari și 60 de puncte pentru evoluția sa de la Brisbane, potrivit Agerpres.

