Jannik Sinner și Ben Shelton, adversari în sferturi de finală la Australian Open

Luni, în optimi de finală, Jannik Sinner, câștigătorul ultimelor două ediții ale competiției, a trecut de compatriotul său Luciano Darderi, locul 25 mondial, în trei seturi, 6-1, 6-3, 7-6 (7/2). Sinner, care are 24 de ani, vizează în Australia al cincilea său titlu de Mare Șlem, notează AFP.

Ben Shelton l-a învins pe norvegianul Casper Ruud (13 ATP) în patru seturi, 3-6, 6-4, 6-3, 6-4. Shelton și-a făcut un nume la

Melbourne atingând sferturile de finală în 2023.

În sferturi de finală a acces și italianul Lorenzo Musetti (5 ATP), în dauna americanului Taylor Fritz (nr. 9 ATP), pe care l-a eliminat în trei seturi, 6-2, 7-5, 6-4.

Lorenzo Musetti va lupta pentru un loc în semifinale cu sârbul Novak Djokovic, numărul 4 mondial. Adversarul lui Djokovic din optimi, cehul Jakub Mensik, s-a retras, duminică, din cauza unei accidentări, potrivit Agerpres. (Claudia Calotă)



