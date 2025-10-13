Sorana Cîrstea,  în optimi la Osaka (WTA)

Cîrstea (35 ani, 51 WTA) a avut nevoie de aproape două ore de joc pentru a obține victoria (1 h 54 min).



Românca o mai învinsese pe Uchijima (24 ani, 81 WTA), anul acesta, în primul tur la Cleveland, cu 6-4, 6-1, în drumul său către titlu.



Sorana Cîrstea și-a asigurat un cec de 4.160 de dolari și 30 de puncte WTA, urmând să joace în turul secund contra învingătoarei dintre Linda Noskova (Cehia), a doua favorită, și Katie Boulter (Marea Britanie).



Tot luni, Gabriela Ruse (27 ani, 99 WTA) a fost învinsă de franțuzoaica de origine rusă Varvara Gracheva (25 ani, 83 WTA) cu 7-6 (7/2), 6-2, după o oră și 34 de minute, în ultimul tur al calificărilor.



Ruse, care duminică o învinsese pe cehoaica Dominika Salkova cu 6-7 (3/7), 6-0, 6-1, rămâne astfel cu 2.200 de dolari și 12 puncte WTA.



Jaqueline Cristian se află pe tabloul principal de simplu și va juca în primul tur contra unei adversare venite din calificări.



La dublu, Cristian face pereche cu Olga Danilovic (Serbia), iar Gabriela Ruse cu americanca Ashlyn Krueger. (Agerpres)