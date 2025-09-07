Data actualizării: | Data publicării:

 Arina Sabalenka a câștigat al doilea său titlu consecutiv la US Open

Autor: Crişan Andreescu | Categorie: Sport
Foto: Reuters
Foto: Reuters

Jucătoarea belarusă de tenis Arina Sabalenka, numărul unu mondial, a cucerit al doilea său titlu consecutiv la US Open, ultimul turneu de Mare Șlem al anului, după ce a învins-o în finală pe americanca Amanda Anisimova, cu 6-3, 7-6 (7/3), sâmbătă, la New York.

Sabalenka s-a impus într-o oră și 34 de minute, după ce anul trecut a învins în finală o altă americancă, Jessica Pegula, pe care a eliminat-o anul acesta în semifinale.

Sabalenka și-a trecut în palmares al patrulea său trofeu de Mare Șlem după cele din 2023 și 2024 de la Australian Open.

Belarusa a devenit prima jucătoare după 11 ani care câștigă două trofee consecutive la New York. Ultima jucătoare care reușise o astfel de performanță era americanca Serena Williams, laureată la trei ediții consecutive, 2012, 2013, 2014.

Arina Sabalenka este condusă acum cu 6-4 în meciuri directe de Amanda Anisimova (numărul 9 mondial), care a jucat a doua sa finală consecutivă de Mare Șlem după ce în iulie a fost surclasată cu 6-0, 6-0 în ultimul act la Wimbledon, de poloneza Iga Swiatek, pe care a învins-o în sferturi la Flushing Meadows. Anisimova o învinsese ultima oară pe Sabalenka în semifinale la Wimbledon.

Sabalenka a mai disputat două finale de Mare Șlem în acest an, pierzând la Melbourne în fața americancei Madison Keys, iar la Roland Garros în fața americancei Coco Gauff.

Arina Sabalenka, care a obținut victoria sa cu numărul 100 în turneele de Mare Șlem, va primi un cec de 5 milioane de dolari pentru succesul său, iar Anisimova se va alege cu 2,5 milioane și va urca pe locul patru în lume. (Agerpres)

