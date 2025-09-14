Cupa Davis: Radu Țurcanu a adus primul punct al României în duelul cu El Salvador

Țurcanu (19 ani, 660 ATP), debutant în echipa României, s-a impus după două ore și 9 minute în fața fostului lider mondial de dublu, care ocupă acum locul al treilea în ierarhia ATP la dublu.



Meciul a fost întrerupt după numai șase minute, la scorul de 1-1 și 30-0 pentru Arevalo, iar la reluare s-a mers cap la cap până la finalul setului, după ce Țurcanu a ratat două șanse de set la 5-4. În tiebreak, s-a impus salvadorianul cu 7-3.



Țurcanu, în ciuda lipsei de experiență, a dominat jocul în următoarele două seturi, pe care le-a câștigat cu 6-3, 6-2.



În a doua partidă de simplu de sâmbătă, Gabriel Ghețu (17 ani, 765 ATP la simplu, 635 ATP la dublu), de asemenea debutant în echipa României, îl va înfrunta pe Cezar Cruz (19 ani, 1.400 ATP la simplu, 1.405 ATP la dublu).



Duminică, ziua va fi deschisă, la ora 11:00 (20:00, la București), de meciul de dublu, Marcelo Arevalo/Cesar Cruz - Mircea-Alexandru Jecan/Bogdan Pavel.



Jecan (37 ani) este debutant în echipa României și ocupă locul 153 la dublu, în timp ce Bogdan Pavel (26 ani), care a mai fost convocat de trei ori la echipa de Cupa Davis, se află pe locul 188 la dublu.



Celelalte meciuri de simplu îi vor opune pe Cruz și Țurcanu, respectiv Arevalo și Ghețu.



Căpitanul nejucător al echipei României, Adrian Marcu, contează doar pe cei patru jucători în El Salvador, în timp ce din echipa gazdelor mai fac parte Diego Duran (20 ani, 1.658 ATP la simplu, 1.391 ATP la dublu), Juan Carlos Fuentes Vasquez (20 ani, 1.999 ATP la simplu, 2.528 ATP la dublu) și Donald Hall (28 ani). Căpitanul echipei este Lluis Miralles.



România a fost învinsă de Bulgaria cu 3-1, pe 31 ianuarie-1 februarie, la Craiova, în play-off-ul Grupei Mondiale I a competiției. În play-off-ul Grupei Mondiale II, El Salvador a trecut de Republica Moldova, cu 3-2, pe teren propriu, la Santa Tecla.



România nu a întâlnit până acum El Salvador. (Agerpres)

