Sorana Cîrstea s-a oprit în optimi la Cincinnati (WTA) 

Sorana Cîrstea a fost învinsă de poloneza Iga Swiatek, cu 6-4, 6-3, miercuri, în optimile de finală ale turneului WTA 1.000 de la Cincinnati (Ohio), dotat cu premii totale de 5.152.599 de dolari.

Cîrstea (35 ani, 138 WTA) s-a înclinat după o oră și 35 de minute



Swiatek (24 ani, 3 WTA) a câștigat toate cele cinci confruntări cu Cîrstea, românca reușind să câștige un singur set, la primul din aceste dueluri, în 2022, în optimi la Australian Open.



Românca s-a ales cu un cec de 56.678 de dolari și 120 de puncte WTA.

