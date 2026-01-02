€ 5.0985
|
$ 4.3417
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0985
|
$ 4.3417
 
DCNews Stiri Controverse cu patronii barului Le Constellation din Crans-Montana. Sunt acuzați că ar fi lăsat minori în local
Data actualizării: 10:38 02 Ian 2026 | Data publicării: 10:34 02 Ian 2026

Controverse cu patronii barului Le Constellation din Crans-Montana. Sunt acuzați că ar fi lăsat minori în local
Autor: Andrei Itu

Crans-Montana Elvetia Imagine din stațiunea elvețiană Crans-Montana, scena noului Colectiv. Foto: Pixabay
 

Noi informații au apărut după tragedia din barul Le Constellation din Crans-Montana, Elveția. Patronii clubului sunt vizați de mai multe acuzații grave.

Presa engleză a dezvăluit, vineri dimineață, identitatea celor doi patroni ai clubului Le Constellation din Crans-Montana, Elveția.

Cine sunt cei doi oameni de afaceri care dețin barul Le Constellation din Crans-Montana

Jessica și Jacques Moretti sunt doi oameni de afaceri căsătoriți, cu domiciliul în insula franceză Corsica, foarte cunoscuți în zona Crans-Montana. Ei dețin mai multe afaceri în industria HoReCa, având o bună reputație. Aceștia au un și un băiat împreună.

Prima controversă

Însă în urma tragediei ce a lovit clubul Le Constellation din Crans-Montana, au apărut controverse cu privire la cei doi. Un fost colaborator a spus că acum doi ani a reclamat prezența unei singure căi de acces în club, dar se pare că nici soții Moretti, nici autoritățile n-au rezolvat problema.

A doua controversă privind localul Le Constellation 

A doua controversă este că localul Le Constellation era cunoscut deoarece permitea accesul minorilor de 16 ani, chiar dacă legea spune clar că doar cei peste 18 ani pot intra în astfel de localuri. 

Vezi și - Crans-Montana, scena noului Colectiv, o stațiune de lux cunoscută pentru forumul bogaților. Detalii despre barul Le Constellation

Conform informațiilor apărute până acum, la eveniment au participat un număr mare de persoane sub 18 ani, inclusiv cele care și-au pierdut viața în noaptea de Revelion 2026. 

Jessica Moretti a reușit să iasă la timp

De asemenea, Jessica Moretti se afla în bar în momentul izbucnirii incendiului, însă a reușit să iasă la timp, alegându-se doar cu arsuri la o mână. Totodată, Jacques Moretti se afla la alt bar deținut alături de soția lui. Cei doi oameni sunt acum în stare "completă de șoc", potrivit surselor apropiate de ei. 

Vezi și - Momentul izbucnirii incendiului în barul Le Constellation din Crans-Montana, surprins într-o fotografie - Poza, în articol

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Le Constellation
Crans-Montana
elvetia
patroni bar
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 20 minute
Incendiul din Crans-Montana. A început identificarea victimelor, o sarcină grea pentru medicii legiști din Elveția
Publicat acum 28 minute
Controverse cu patronii barului Le Constellation din Crans-Montana. Sunt acuzați că ar fi lăsat minori în local
Publicat acum 57 minute
Doi pescari căzuți în râul Olt. Tânăr de 28 de ani, resuscitat de echipele de salvare
Publicat acum 1 ora si 8 minute
Tragedia de la Crans-Montana: România sare în ajutorul Elveției
Publicat acum 1 ora si 20 minute
Momentul izbucnirii incendiului în barul Le Constellation din Crans-Montana, surprins într-o fotografie - Poza, în articol
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 11 ore si 39 minute
Guvern, lovitură de la 1 ianuarie pentru angajați: Poți să rămâi fără bani, casă și mașină
Publicat pe 01 Ian 2026
Tragedia de la Colectiv, trasă la indigo într-o stațiune de schi din Elveția: Peste 150 de morți și răniți. UPDATE: Cauza incendiului, neclară - VIDEO
Publicat acum 13 ore si 58 minute
Prima Lună Plină din 2026. Astrolog Daniela Simulescu: Cele patru zodii vizate
Publicat pe 31 Dec 2025
Cui aparține fabrica de droguri bombardată de SUA în Venezuela. Trump a confirmat atacul
Publicat pe 31 Dec 2025
A murit Alin Vlădău, viceprimarul din Câmpulung. Avea doar 50 de ani. Elena Lasconi, mesaj emoționant
 
ce spunea ion iliescu in mesajul de anul nou 1990 si ar putea fi preluat de nicusor sau bolojan Ce spunea Ion Iliescu în mesajul de Anul Nou, 1990, și ar putea fi preluat de Nicușor sau Bolojan

de Val Vâlcu

cum s a luptat roosevelt cu cei patru calareti ai apocalipsei model pentru ccr Cum s-a luptat Roosevelt cu ”cei patru călăreți ai Apocalipsei”. Model pentru CCR

de Val Vâlcu

ce se schimba in guvern dupa decizia ccr pe pensiile magistratilor planul j Ce se schimbă în guvern după decizia CCR pe pensiile magistraților. Planul J

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close