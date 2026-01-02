Controverse cu patronii barului Le Constellation din Crans-Montana. Sunt acuzați că ar fi lăsat minori în local

Presa engleză a dezvăluit, vineri dimineață, identitatea celor doi patroni ai clubului Le Constellation din Crans-Montana, Elveția.

Cine sunt cei doi oameni de afaceri care dețin barul Le Constellation din Crans-Montana

Jessica și Jacques Moretti sunt doi oameni de afaceri căsătoriți, cu domiciliul în insula franceză Corsica, foarte cunoscuți în zona Crans-Montana. Ei dețin mai multe afaceri în industria HoReCa, având o bună reputație. Aceștia au un și un băiat împreună.

Prima controversă

Însă în urma tragediei ce a lovit clubul Le Constellation din Crans-Montana, au apărut controverse cu privire la cei doi. Un fost colaborator a spus că acum doi ani a reclamat prezența unei singure căi de acces în club, dar se pare că nici soții Moretti, nici autoritățile n-au rezolvat problema.

A doua controversă privind localul Le Constellation

A doua controversă este că localul Le Constellation era cunoscut deoarece permitea accesul minorilor de 16 ani, chiar dacă legea spune clar că doar cei peste 18 ani pot intra în astfel de localuri.

Conform informațiilor apărute până acum, la eveniment au participat un număr mare de persoane sub 18 ani, inclusiv cele care și-au pierdut viața în noaptea de Revelion 2026.

Jessica Moretti a reușit să iasă la timp

De asemenea, Jessica Moretti se afla în bar în momentul izbucnirii incendiului, însă a reușit să iasă la timp, alegându-se doar cu arsuri la o mână. Totodată, Jacques Moretti se afla la alt bar deținut alături de soția lui. Cei doi oameni sunt acum în stare "completă de șoc", potrivit surselor apropiate de ei.

