Procentul uriaș al românilor care merg la Urgențe fără a avea una. Dr. Vântu: Până la urmă, tot la spital ajung
Data publicării: 23:55 16 Feb 2026

EXCLUSIV Procentul uriaș al românilor care merg la Urgențe fără a avea una. Dr. Vântu: Până la urmă, tot la spital ajung
Autor: Andrei Itu

doctori-medicina_01024700 Medici îmbrăcați în halate. Sursa foto: https://www.freepik.com/, @freepik

Dr. Cristian Vântu, vicepreședintele Comisiei de Sănătate din Senatul României, trage un semnal de alarmă, afirmând că 80% dintre cei care apelează la sistemul de urgențe din România, de fapt, nu sunt urgențe și pot fi tratate de medicul de familie.

Dr. Cristian Vântu a evidențiat procentul uriaș al celor care ajung la Unitatea de Primiri Urgențe fără a avea, de fapt o urgență. 

80% dintre cei care apelează la sistemul de urgențe din România nu sunt urgențe

”Undeva la 80% dintre cei care apelează la sistemul de urgențe din România nu au urgențe. Uneori apelează ca să ocolească trimiterea de la medicul de familie, să ajungă mai repede la spital, alteori, pentru lucruri care nu sunt urgențe și pot fi tratate în medicina primară", a spus dr. Cristian Vântu, la DCNews, în interviul acordat jurnalistului Val Vâlcu. 

Centrele de permanență ar fi putut fi o soluție, dar nu sunt

”Centrul de permanență poate să fie punctul de pornire pentru centrele integrate pentru medicina de familie, în care să lucreze mai mulți medici ca parteneri, proprietari ai acelui centru. Dar problema este că, în momentul de față, în aceste centru nu există un analizator point of care, nu există ecografe sau dacă există, probabil, medicul și-l duce și îl folosește, dar nu este decontat. Deci, în centrele de permanență pacientul se duce ca să povestească cu medicul. De fapt, în afara de cunoștințele lui clinice și examenul clinic nu are posibilitatea să facă mare lucru. Până la urmă, nu este un sistem de urgență. Tot apelează la spital", a subliniat dr. Cristian Vântu.

Dr. Cristian Vântu a mai evidențiat birocratizarea excesivă în care își desfășoară activitatea medicul de familie, menționând și cât de greu poate fi înlocuit temporar un medic de familie: "Medicul de familie nu prea poate pleca în concediu, pentru că nu își găsește înlocuitor. Iar chiar și atunci când îl găsește, procedura de înlocuire este extrem de complicată". 

Vezi interviul integral aici:

Vezi și -  Cum funcționează centrele de urgență în Franța. Ar fi cea mai mare schimbare pentru localitățile izolate, fără medic, din România

