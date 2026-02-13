Ruptura de menisc, în timpul unei mișcări banale. Ce se simte în momentul rupturii și cum se resimte apoi. Poate să dispară durerea, dar riscul major e altul

Dr. Răzvan Dragomir a explicat, în cadrul unui interviu la DC News, alături de jurnalistul Val Vâlcu, ce funcție importantă are meniscul. Însă ce se întâmplă dacă se rupe meniscul, iar, uneori, durerea poate să dispară pe moment și suntem tentați să trecem cu vederea leziunea?

Ce este meniscul și importanța lui

„Rupturile de rădăcină posterioară a meniscului reprezintă o patologie importantă la nivelul acestei structuri. Meniscul este o structură în interiorul genunchiului, atașată de tibie și de capsula articulară. Este destinată atenuării șocurilor din interiorul articulației. Foarte frecvent este minimizată cumva ruptura acestei structuri (...)

Ruptura de rădăcină posterioară este o categorie de leziune extrem de importantă, pentru că, o dată produsă, funcția meniscului dispare 100%, își pierde rolul complet. Este o structură fibro-cartilaginoasă care are forma literei C, ca o potcoavă între femur și tibie. Ne atenuează șocurile în cursul mișcării, centrează mișcarea, asigură lubrifiere corespunzătoare cartilajului și o troficitate a acestuia bună. Are multiple roluri, dar principalul este atenuarea șocurilor la nivelul articulațiilor. Are două atașamente importante la nivelul tibiei, apoi pe capsula articulară are atașament cu articulația", a spus Dr. Răzvan Dragomir.

Când apare durerea

„Ruptura de rădăcină posterioară presupune deslipirea de pe tibie a rădăcinii, a zonei de ancorare la nivelul osului. Studiile biomecanince arată că atunci rolul meniscului se pierde în totalitate. E ca și când ai o curea, degeaba o ai la pantalon, dacă nu e închisă. Atunci, rolul ei dispare.

Consecințele sunt creșterea foarte rapidă și mare a presiunii în regiunea respectivă a articulațiilor. Durerea apare la început, și în repaus, și în mers. Ulterior, apare preponderent la sprijin, în timpul mersului. În momentul rupturii, cel mai frecvent, se simte o pocnitură, pentru că se desprinde brutal această structură. Pocnitura apare, de obicei, atunci când faci o flexie amplă, când te lași pe vine și te ridici cu o greutate amplă din poziția ghemuit sau când te miști mai repede poate să apară o pocnitură la nivelul genunchiului, care generează o durere importantă după.

Durerea evoluează insiduos către atenuare uneori. De aceea, această leziune este, de multe ori, trecută cu vederea. Însă funcția meniscului dispărând, în timp se accentuează foarte mult sau progrsează rapid artroza. Din moment acesta, progresia conartrozei este foarte rapidă, mai ales la pacientul trecut de 50 de ani", a declarat Dr. Răzvan Dragomir.

Riscurile dacă nu se intervine rapid

„Care sunt riscurile dacă nu se intervine precoce?", a întrebat jurnalistul Val Vâlcu.

„Sfatul meu este că mai bine să te îngrijorezi pentru un lucru mărunt decât să neglijezi un lucru de importanță mare. Este bine să te prezinți la medic, ori de câte ori te doare ceva. La început este o durere intensă, ca o înțepătură de cuțit, o pocnitură la nivelul genunchiului, urmată de o perioadă de durere. Asta ar trebui să te conducă spre un consult de ortopedie. În urma consultului, ne putem orienta dacă este o problemă gravă, ce necesită investigare suplimentară sau poate fi tratată simplu.

Ruptura de rădăcină posterioară este o afecțiune care mult timp a fost trecută cu vederea, chiar și de către profesioniști, de către ortopezi. În ultimii 5-6 ani poate că a primit o importanță mai mare, au fost cercetate urmările acestei rupturi de menisc", a mai spus Dr. Răzvan Dragomir, medic primar ortopedie și traumatologie la Spitalul Clinic SANADOR, la DC News.

