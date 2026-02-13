€ 5.0943
|
$ 4.2964
|

Subcategorii în Sanatate

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0943
|
$ 4.2964
 
DCNews Sanatate Ruptura de menisc, în timpul unei mișcări banale. Ce se simte în momentul rupturii și cum se resimte apoi. Poate să dispară durerea, dar riscul major e altul
Data actualizării: 16:00 13 Feb 2026 | Data publicării: 15:53 13 Feb 2026

EXCLUSIV Ruptura de menisc, în timpul unei mișcări banale. Ce se simte în momentul rupturii și cum se resimte apoi. Poate să dispară durerea, dar riscul major e altul
Autor: Andrei Itu

genunchi / pexels-stephentcandrews-9375410 genunchi / foto: pexels-stephentcandrews-9375410

Dr. Răzvan Dragomir, medic primar ortopedie și traumatologie la Spitalul Clinic SANADOR, a explicat, la DC News, ce simți în momentul ruperii meniscului, cum evoluează durerea ulterior și care este, de fapt, riscul major.

Dr. Răzvan Dragomir a explicat, în cadrul unui interviu la DC News, alături de jurnalistul Val Vâlcu, ce funcție importantă are meniscul. Însă ce se întâmplă dacă se rupe meniscul, iar, uneori, durerea poate să dispară pe moment și suntem tentați să trecem cu vederea leziunea?

Ce este meniscul și importanța lui

„Rupturile de rădăcină posterioară a meniscului reprezintă o patologie importantă la nivelul acestei structuri. Meniscul este o structură în interiorul genunchiului, atașată de tibie și de capsula articulară. Este destinată atenuării șocurilor din interiorul articulației. Foarte frecvent este minimizată cumva ruptura acestei structuri (...)

Ruptura de rădăcină posterioară este o categorie de leziune extrem de importantă, pentru că, o dată produsă, funcția meniscului dispare 100%, își pierde rolul complet. Este o structură fibro-cartilaginoasă care are forma literei C, ca o potcoavă între femur și tibie. Ne atenuează șocurile în cursul mișcării, centrează mișcarea, asigură lubrifiere corespunzătoare cartilajului și o troficitate a acestuia bună. Are multiple roluri, dar principalul este atenuarea șocurilor la nivelul articulațiilor. Are două atașamente importante la nivelul tibiei, apoi pe capsula articulară are atașament cu articulația", a spus Dr. Răzvan Dragomir.

Când apare durerea

„Ruptura de rădăcină posterioară presupune deslipirea de pe tibie a rădăcinii, a zonei de ancorare la nivelul osului. Studiile biomecanince arată că atunci rolul meniscului se pierde în totalitate. E ca și când ai o curea, degeaba o ai la pantalon, dacă nu e închisă. Atunci, rolul ei dispare.

Consecințele sunt creșterea foarte rapidă și mare a presiunii în regiunea respectivă a articulațiilor. Durerea apare la început, și în repaus, și în mers. Ulterior, apare preponderent la sprijin, în timpul mersului. În momentul rupturii, cel mai frecvent, se simte o pocnitură, pentru că se desprinde brutal această structură. Pocnitura apare, de obicei, atunci când faci o flexie amplă, când te lași pe vine și te ridici cu o greutate amplă din poziția ghemuit sau când te miști mai repede poate să apară o pocnitură la nivelul genunchiului, care generează o durere importantă după.

Durerea evoluează insiduos către atenuare uneori. De aceea, această leziune este, de multe ori, trecută cu vederea. Însă funcția meniscului dispărând, în timp se accentuează foarte mult sau progrsează rapid artroza. Din moment acesta, progresia conartrozei este foarte rapidă, mai ales la pacientul trecut de 50 de ani", a declarat Dr. Răzvan Dragomir.

Riscurile dacă nu se intervine rapid

„Care sunt riscurile dacă nu se intervine precoce?", a întrebat jurnalistul Val Vâlcu.

„Sfatul meu este că mai bine să te îngrijorezi pentru un lucru mărunt decât să neglijezi un lucru de importanță mare. Este bine să te prezinți la medic, ori de câte ori te doare ceva. La început este o durere intensă, ca o înțepătură de cuțit, o pocnitură la nivelul genunchiului, urmată de o perioadă de durere. Asta ar trebui să te conducă spre un consult de ortopedie. În urma consultului, ne putem orienta dacă este o problemă gravă, ce necesită investigare suplimentară sau poate fi tratată simplu.

Ruptura de rădăcină posterioară este o afecțiune care mult timp a fost trecută cu vederea, chiar și de către profesioniști, de către ortopezi. În ultimii 5-6 ani poate că a primit o importanță mai mare, au fost cercetate urmările acestei rupturi de menisc", a mai spus Dr. Răzvan Dragomir, medic primar ortopedie și traumatologie la Spitalul Clinic SANADOR, la DC News.

Vezi emisiunea integrală aici:

Vezi și - Ce nu trebuie să faci după o intervenție chirurgicală pentru menisc. Dr. Răzvan Ionuț Dragomir (SANADOR), explicații / video

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

menisc
sanador
dr. Răzvan Dragomir
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 16 minute
Premierul Ilie Bolojan a anunțat când va pleca de la guvernare: "Pentru mine va fi o uşurare"
Publicat acum 23 minute
Recuperarea după operația de ruptură de menisc. Dr. Dragomir, SANADOR: Vindecarea nu apare imediat
Publicat acum 23 minute
Ruptura de menisc, în timpul unei mișcări banale. Ce se simte în momentul rupturii și cum se resimte apoi. Poate să dispară durerea, dar riscul major e altul
Publicat acum 23 minute
Când să mergi la doctor dacă „doar” te doare genunchiul. Dr. Răzvan Dragomir, SANADOR: Leziunea care poate trece neobservată și la RMN
Publicat acum 24 minute
Escrocherie de 10 milioane € la muzeul Luvru cu bilete false
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 57 minute
"Șoc și groază! România a intrat în recesiune economică". Analistul Radu Georgescu: "Va fi mai rău decât în 2008"! Sfat pentru români
Publicat acum 9 ore si 2 minute
Horoscop 13 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 5 ore si 17 minute
România, în haos, a intrat în recesiune tehnică. Bogdan Chirieac acuză ”măcelul” decis din Palatul Victoria. Riscul principal
Publicat acum 3 ore si 42 minute
Sondaj de opinie: Pe ce loc se clasează partidul lui Viktor Orban, înaintea alegerilor parlamentare
Publicat acum 2 ore si 41 minute
O mașină electrică a luat foc în București. O femeie a murit, iar soțul acesteia a ajuns la spital, cu arsuri
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close