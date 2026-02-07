€ 5.0923
DCNews Sanatate Ratele vaccinărilor, în scădere. Prof.dr. Emilian Popovici spune care este adevărata problemă. Zeci de mii de copii, la risc
Data actualizării: 21:15 07 Feb 2026 | Data publicării: 12:20 07 Feb 2026

EXCLUSIV Ratele vaccinărilor, în scădere. Prof.dr. Emilian Popovici spune care este adevărata problemă. Zeci de mii de copii, la risc
Autor: Florin Răvdan

bebelus rujeola Rujeola, o boală periculoasă. Sursaq foto: Pexels

Vicepreşedintele Societăţii Române de Epidemiologie atrage atenţia asupra unei probleme uriaşe iscate de scăderea ratei vaccinale.

Conform acestuia, încep deja să apară epidemii de boli infecţioase, pe fondul scăderii ratei de vaccinare. 

"Noi ce spunem? Spunem că la ora actuală se observă o scăderii a acoperirii vaccinale, şi că este îngrijorător, pentru că se observă acest trend descendent de 15 ani. Dar trebuie să mai adăugăm ceva. De ani de zile subliniem că la vaccinare există doar varianta A sau varianta B. Varianta A este cea în care părinţii acceptă să îşi vaccineze copiii şi să ţină, astfel, bolile sub control. Varianta B este cea în care părinţii refuză să îşi vaccineze copiii şi reapar epidemiile. 

Tot de ani de zile spunem că avem o epidemie cvasipermanentă de rujeolă. Am spus că rujeola nu e cel mai rău lucru care se întâmplă şi că o să apară curând epidemii generate de alte boli infecţioase. Şi a apărut epidemia de tuse convulsivă. 

Iată că acum remarcăm scăderea acoperirii vaccinale la vaccinarea difterică. La 79% a fost în 2024. Noi ştim că imunitatea colectivă începe să devină funcţională la acoperire vaccinală de peste 80% şi pe deplin funcţională la peste 90-95%. Eu vorbesc de acoperire vaccinală la prima doză, că la a treia doză lucrurile stau şi mai puţin bine. 

Zeci de mii de copii, la risc

În ce context se întâmplă asta? Deja în 2023 am avut 33.000 de copii cu zero doze de vaccin difteric administrat. În 2024, a crescut numărul la 38.000. Asta în contextul în care Europa de Vest, începând cu 2022, a izbucnit cea mai puternică epidemie de difterie din ultimii 70 de ani. Cazurile majoritare au apărut la copiii migranţilor ajunşi în Europa în perioada respectivă. Până la momentul actual, numărul pacienţilor bolnavi a crescut la peste 500. S-au înregistrat cel puţin 3 decese, eu am văzut undeva chiar 10 decese. Sigur că cele mai multe cazuri au fost de difterie cutanată, dar faptul că s-au înregistrat decese, că au apărut aceste infecţii, nu trebuie să ne îngrijoreze şi mai tare pe fondul scăderii acoperirii vaccinale, cu zeci de mii de copii care nu au primit nicio doză de vaccin difteric? 

Şi nu este singura problemă cu care ne putem trezi. La toate bolile infecţioase la care acoperirea vaccinală este sub pragul protectiv de 80% putem să ne trezim cu epidemie", a declarat prof.dr. Emilian Popovici la AntiMit. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

vaccinare
difterie
copii
emilian popovici
Comentarii

