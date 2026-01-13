€ 5.0896
|
$ 4.3626
|

Subcategorii în Sanatate

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0896
|
$ 4.3626
 
DCNews Sanatate Avertisment de ger: Recomandările Ministerului Sănătății pentru populație
Data publicării: 14:32 13 Ian 2026

Avertisment de ger: Recomandările Ministerului Sănătății pentru populație
Autor: Gabriela Ungureanu

ger temperaturi anm frig manusi Recomandările Ministerului Sănătății pe timp de ger. Sursa foto: Freepik

Ministerul Sănătăţii vine cu o serie de recomandări pentru populaţie, în contextul temperaturilor foarte scăzute din această perioadă.

 

În contextul prognozelor meteo emise de ANM care vizează temperaturi extrem de scăzute în această perioadă, Ministerul Sănătăţii a publicat o serie de recomandări pentru populaţie.

Oficialii din Sănătate recomandă cetățenilor să asculte sfatul medicilor, să evite deplasările în spații deschise și expunerea la frig, să respecte regulile de igienă pentru evitarea îmbolnăvirilor şi să consume alimente bogate în proteine, fructe şi legume.

Recomandări generale

• Evitați frigul: Limitați deplasările în aer liber și expunerea prelungită la frig, mai ales a mâinilor și picioarelor, pentru a preveni degerăturile.

• Îmbrăcăminte: Purtați haine călduroase, căciuli, mănuși, fular, și încălțăminte adecvată; evitați umezeala.

• Alimentație: Consumați alimente bogate în proteine, fructe și legume; evitați consumul de alcool.

• Igienă: Respectați regulile de igienă (spălarea cu apă și săpun).

• Locuințe: Încălziți corespunzător locuințele și nu folosiți instalații improvizate, pentru a preveni intoxicațiile cu  monoxid de carbon.

Recomandări pentru grupuri vulnerabile

• Vârstnici și bolnavi: Persoanele vârstnice, mai ales cele cu afecțiuni cardiace/respiratorii, trebuie să evite deplasările și locurile aglomerate.

• Copii: Nu lăsați copiii să aștepte singuri în mașini parcate și evitați transporturile lungi în vehicule neîncălzite corespunzător.

Ministerul Sănătății monitorizează, prin direcțiile de sănătate publică, situația de la nivelul unităților sanitare, astfel încât acestea să poată primi, tria și interna un număr mai mare de pacienți.

De asemenea, serviciile de ambulanță județene vor suplimenta, în această perioadă, numărul de echipaje și mașinile de intervenție, dacă este necesar, se arată într-un comunicat al Ministerului Sănătății.

Citește și: Pericolele reale ale rujeolei: Complicații și la câțiva ani distanță. Dr. Craiu, avertisment: NU e doar o răceală!

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

recomandari
ger
ministerul sanatatii
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
Julio Iglesias, acuzat de viol de două foste angajate
Publicat acum 12 minute
Ambasadorul Republicii Moldova la București, precizări despre reunirea cu România
Publicat acum 26 minute
Ilie Bolojan preia interimatul la Ministerul Educației, după revocarea lui Daniel David
Publicat acum 38 minute
Trump, către iranieni: „Preluați instituțiile!”
Publicat acum 38 minute
Wizz Air accelerează extinderea în România: noi destinații și servicii mai bune pentru pasageri
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 11 Ian 2026
Cinci capete umane, găsite pe plajă, alături de un mesaj de amenințare. Poliția face cercetări
Publicat acum 21 ore si 35 minute
Previziuni astrale prima jumătate a anului 2026 Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
Publicat acum 4 ore si 49 minute
Coaliția fierbe: PNL ar vrea alt premier, PSD se gândește la plecare. Chirieac: Se poate și fără Bolojan. Sunt două nume de premieri 
Publicat acum 21 ore si 1 minut
PRO TV anunță despărțirea de „La Măruță”. Prima reacție a lui Cătălin Măruță
Publicat pe 11 Ian 2026
Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria
 
minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close