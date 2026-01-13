Vremea până pe 9 februarie. Cod Galben de ger în 22 de județe: Temperaturi minime de -13 grade

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că, în intervalul 13 ianuarie, ora 10:00 - 14 ianuarie, ora 10:00, vremea se va menţine deosebit de rece, local geroasă, în Maramureş, cea mai mare parte a Transilvaniei, în jumătatea de nord a Moldovei şi în zona de munte, unde temperaturile maxime se vor încadra în general între -9 şi -3 grade.

Potrivit unei avertizări Cod Galben, publicate de ANM, în aceste zone temperaturile minime vor fi cuprinse între -13 şi -6 grade. Sunt vizate de avertizare 22 de judeţe.

Totodată, ANM a emis și prognoza meteo actualizată, arătând cum va fi vremea până pe 9 februarie.

Vremea în săptămâna 12 – 19 ianuarie 2026

Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării, dar cu o abatere termică negativă mai accentuată în extremitatea de nord-est, est și de sud-est a țării.

Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile vestice și sudvestice, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal pentru acest interval.

Vremea în săptămâna 19-26 ianuarie 2026

Temperaturile medii vor fi mai coborâte decât cele normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile nord-estice.

Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în regiunile vestice, nordice și centrale, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Vremea în săptămâna 26 ianuarie - 2 februarie 2026

Temperatura medie a aerului va avea valori mai coborâte decât cele normale pentru acest interval în toate regiunile, dar mai ales în cele nord-estice.

Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării.

Vremea în săpătmâna 2-9 februrarie 2026

Mediile valorilor termice se vor situa ușor sub cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor fi ușor deficitare în regiunile nord-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.