DCNews Vremea Urmează o zi de ger în toată țara. Anunțul meteorologilor. ”Vremea va deveni deosebit de rece”
Data publicării: 19:36 19 Feb 2026

Urmează o zi de ger în toată țara. Anunțul meteorologilor. ”Vremea va deveni deosebit de rece”
Autor: Irina Constantin

Iarna în Capitală vreme ger anm Vreme de iarnă. Sursa foto: Agerpres

După episodul autentic de iarnă, urmează o zi în care temperaturile vor coborî semnificativ. Este ultimul hop înaintea unei încălziri semnificative.

Sâmbătă este ziua în care ”vremea se va răci în cea mai mare parte a țării, astfel că temperaturile maxime vor fi cuprinse între -6 și 4 grade. Cerul va avea înnorări și temporar vor mai fi precipitații predominant sub formă de ninsoare în Banat, Crișana, Maramureș și Muntenia și local în Transilvania, Moldova și Oltenia, iar în Dobrogea vor fi precipitații mixte. Pe alocuri, în special în sudul și sud-estul țării, cantitățile de apă vor fi de 5...10 l/mp și izolat se va mai depune strat de zăpadă, în medie de 5...10 cm. Pe spații mici se va forma polei sau ghețuș. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare ziua în sudul Moldovei, estul Munteniei și în Dobrogea, unde rafalele vor fi în general de 40...55 km/h, viscolind ninsoarea. Temperaturile minime vor fi cuprinse în general între -7 și 0 grade” anunță Administrația Națională de Meteorologie. 

În București, ”vremea va deveni deosebit de rece. Cerul va fi noros și va ninge, iar vântul va avea intensificări în prima parte a intervalului (viteze de 40...45 km/h). Temperatura maximă va fi de -3...-1 grad, iar cea minimă de -5...-3 grade”. 

Este ultimul episod de iarnă autentică înaintea unei încălziri semnificative, care se va produce săptămâna viitoare, când temperaturile vor depăși 15 grade Celsius

