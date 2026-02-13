Ceață în mai multe județe din țară. ANM, zonele vizate

Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare Cod Galben de ceață, vineri, 13 februarie, până la ora 14:00, pentru județele Bacău, Botoșani, Suceava, Galați, Neamț, Vrancea, Iași și Vaslui.

Ceață în multe județe din țară

Se va semnala local ceață ce determină vizibilitate redusă sub 200 metri, izolat sub 50 metri în:

Zona joasă a județului Bacău , respectiv zona localităților: Bacău, Onești, Buhuși, Sascut, Balcani, Poduri, Răcăciuni, Helegiu, Mărgineni, Blăgești, Pârjol, Cleja, Mănăstirea Cașin, Berești-Tazlău, Faraoani, Gârleni, Podu Turcului, Luizi-Călugăra, Căiuți, Răchitoasa, Livezi, Târgu Trotuș, Corbasca, Bârsănești, Nicolae Bălcescu, Pârgărești, Stănișești, Măgirești, Buhoci, Filipești, Horgești, Sănduleni, Letea Veche, Orbeni, Ștefan cel Mare, Glăvănești, Motoșeni, Pâncești, Urechești, Solonț, Parincea, Valea Seacă, Cașin, Săucești, Măgura, Racova, Ungureni, Gioseni, Plopana, Parava, Dealu Morii, Hemeiuș, Scorțeni, Găiceana, Coțofănești, Huruiești, Gura Văii, Negri, Tătărăști, Traian, Buciumi, Strugari, Lipova, Ardeoani, Prăjești, Filipeni, Tamași, Vultureni, Odobești, Colonești, Berești-Bistrița, Dămienești, Roșiori, Secuieni, Oncești, Izvoru Berheciului, Itești, Bogdănești, Sărata;

Județul Bacău: Moinești, Comănești, Târgu Ocna, Dărmănești, Dofteana, Berzunți, Bârsănești;

Județul Botoşani;

Județul Suceava: Vatra Dornei, Șaru Dornei, Dorna Candrenilor, Dorna-Arini, Iacobeni, Panaci, Poiana Stampei, Coșna;

Județul Galaţi;

Zona joasă a județului Neamţ, respectiv zona localităților: Piatra-Neamț, Roman, Târgu Neamț, Săbăoani, Roznov, Borlești, Vânători-Neamț, Tămășeni, Piatra Șoimului, Răucești, Cordun, Horia, Doljești, Săvinești, Dumbrava Roșie, Gherăești, Zănești, Podoleni, Grumăzești, Bodești, Rediu, Trifești, Petricani, Ion Creangă, Girov, Sagna, Români, Crăcăoani, Icușești, Botești, Agapia, Bălțătești, Țibucani, Bârgăuani, Cândești, Mărgineni, Urecheni, Timișești, Brusturi, Bahna, Secuieni, Păstrăveni, Ștefan cel Mare, Costișa, Oniceni, Valea Ursului, Dulcești, Bozieni, Moldoveni, Ghindăoani, Războieni, Dragomirești, Stănița, Dochia, Tupilați, Făurei, Gâdinți, Ruginoasa, Negrești, Boghicea, Văleni, Pâncești, Dobreni, Drăgănești, Bira, Poienari;

Zona joasă a județului Vrancea, respectiv zona localităților: Focșani, Adjud, Mărășești, Panciu, Vulturu, Odobești, Vidra, Păunești, Gugești, Homocea, Suraia, Măicănești, Dumitrești, Vânători, Sihlea, Țifești, Tătăranu, Bolotești, Cotești, Ruginești, Garoafa, Slobozia Bradului, Vizantea-Livezi, Jariștea, Movilița, Străoane, Ciorăști, Câmpuri, Dumbrăveni, Nereju, Pufești, Mera, Tulnici, Milcovul, Răcoasa, Gologanu, Vârteșcoiu, Fitionești, Popești, Vrâncioaia, Soveja, Golești, Gura Caliței, Poiana Cristei, Ploscuțeni, Tâmboești, Cârligele, Câmpineanca, Reghiu, Urechești, Răstoaca, Nistorești, Chiojdeni, Tănăsoaia, Paltin, Slobozia Ciorăști, Biliești, Paulești, Vintileasca, Andreiașu de Jos, Negrilești, Bălești, Corbița, Broșteni, Năruja, Bordești, Boghești, Jitia, Valea Sării, Nănești, Bârsești, Spulber, Obrejița;

Județul Iaşi;

Județul Vaslui.

Până la ora 11:00, vineri, este valabilă și o avertizare nowcasting Cod Galben de ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 metri și izolat sub 50 metri în:

Județul Gorj: Turceni, Plopșoru, Țânțăreni, Turburea, Aninoasa, Crușet, Borăscu, Stoina, Stejari, Dănciulești, Brănești, Căpreni, Ionești;

Județul Olt: Balș, Iancu Jianu, Pleșoiu, Bobicești, Morunglav, Cârlogani, Vulpeni, Bârza, Voineasa, Găvănești, Călui, Oboga, Dobrețu, Baldovinești;

Județul Vâlcea: Bălcești, Laloșu, Ghioroiu, Diculești, Făurești, Lăcusteni;

Județul Dolj: Craiova, Filiași, Argetoaia, Brădești, Melinești, Șimnicu de Sus, Bucovăț, Ișalnița, Braloștița, Pielești, Breasta, Goiești, Robănești, Murgași, Coțofenii din Dos, Cernătești, Scăești, Sopot, Almăj, Terpezița, Grecești, Bulzești, Brabova, Fărcaș, Mischii, Predești, Ghercești, Coțofenii din Față, Pleșoi, Seaca de Pădure, Tălpaș, Secu, Gogoșu, Botoșești-Paia;

Județul Mehedinţi: Strehaia, Bălăcița, Tâmna, Butoiești, Bâcleș, Pădina, Dumbrava, Grozești, Breznița-Motru, Greci, Stângăceaua.

Totodată, județele Tulcea și Constanța sunt vizate, până la ora 12:00, de o avertizare Cod Galben de ceață ce determină vizibilitate redusă, sub 200 metri și izolat sub 50 metri, în timp ce județele Ialomiţa, Buzău, Călăraşi, Giurgiu, Ilfov și Teleorman se află sub Cod Galben de ceață, unde, local și temporar, se va semnala ceață ce determină vizibilitate redusă, sub 200 metri și izolat sub 50 metri, până la ora 12:00.

Citește și: EXCLUSIV Vremea în vara 2026. Când începe canicula. Va fi unul dintre cei mai călduroși ani înregistrați vreodată