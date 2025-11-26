€ 5.0903
DCNews Vremea ANM, alertă meteo generală: ploi, lapoviță și ninsoare, răcire semnificativă. Vremea în București
Data actualizării: 16:42 26 Noi 2025 | Data publicării: 16:41 26 Noi 2025

ANM, alertă meteo generală: ploi, lapoviță și ninsoare, răcire semnificativă. Vremea în București
Autor: Roxana Neagu

vremea noiembrie 2025 ploaie ninsoare lapovita prognoza meteo bucuresti foto pexels/ ANM, alertă meteo generală: ploi, lapoviță și ninsoare, răcire semnificativă. Vremea în București
 

Vremea se răcește semnificativ de joi în toată țara. În zonele joase plouă și vântul va prinde viteze de până la 50 km/h, iar la munte se anunță lapoviță și ninsoare.

Vremea se schimbă în București de joi, când maxima zilei nu va trece de 10 - 12 grade. Partea bună este că minimele nu vor fi atât de coborâte, diferența fiind de doar 5 grade Celsius. Minimele zilei de joi din București vor fi de aproximativ 4-5 grade Celsius. 

”Vremea se va răci față de ziua precedentă. Cerul va fi noros și va ploua. Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu intensificări noaptea, cu viteze la rafală de până la 45 km/h. Temperatura maximă va fi de 10...12 grade, iar cea minimă va fi de 4...5 grade” anunță meteorologii pentru ziua de joi, 27 noiembrie. 

Vremea vineri în București. Maximele nu vor depăși 8 grade și plouă

Vineri, vremea mohorâtă va continua, anunță ANM: ”Cerul va fi noros și va ploua, iar vântul va avea intensificări temporare, cu viteze la rafală de până la 45 km/h. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 8 grade, iar cea minimă va fi de 4...5 grade”. 

Vremea în weekend în București. Prognoza meteo pentru ultimele zile de noiembrie

Sâmbătă, cerul va fi noros și va ploua moderat cantitativ. Vântul va suflat în general moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 9 grade, iar cea minimă va fi de 5...6 grade.

Duminică, cerul va mai avea înnorări și cu precădere în primele ore ale zilei va ploua slab. Vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 9 grade.

Alertă meteo: informare generală de vreme rea până în 30 noiembrie, la ora 20:00

Meteorologii au emis informare meteo generală de ploi importante cantitativ, precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, intensificări ale vântului și răcire a vremii.

”Precipitațiile se vor extinde dinspre vest și sud-vest și vor cuprinde treptat toate regiunile. Vor fi ploi, dar în nordul Moldovei, în seara și noaptea de joi spre vineri (27 / 28 noiembrie) vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. La munte, îndeosebi pe creste, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Până la sfârșitul intervalului se vor acumula cantități de apă de 10...25 l/mp, iar în regiunile sudice și sud-estice, precum și în zona Carpaților Meridionali de 35...45 l/mp și local de 60...80 l/mp. 

Local și temporar vântul va avea intensificări miercuri în vestul și estul țării, iar din noaptea de joi spre vineri în regiunile sud-estice, cu rafale în general de 45...50 km/h. În zona înaltă a Carpaților Meridionali vor fi rafale de 70...90 km/h.

Vremea se va răci semnificativ miercuri în vest și nord-vest, apoi și în restul zonelor” arată meteorologii. 

