Aproape în fiecare an, pe coasta de est a Statelor Unite ale Americii, în zona marilor orașe Boston, New York sau Washington, aflate la o latitudine mai joasă decât România, cad zăpezi în cantități însemnate, iar cetățenii SUA ies și dau la lopată în fața locuințelor.

„Suntem pe aceeași latitudine cu nord-estul Americii, dar acolo, iarna e iarnă, au troiene de zăpadă, e frig. E greu să îi convingi pe cetățenii americani că e încălzire globală când ei dau la zăpadă“, a spus Val Vâlcu.

„Și lor trebuie să li se pară nefiresc faptul că ninge în California, iar vortexul polar, atunci când e foarte slab, reușește să lase masele de aer foarte reci, arctic, să ajungă în California.

Așa e și în țara noastră atunci când nu se mai termină canicula și avertizările de cod roșu, vorbim despre aerul tropical deși noi nu trăim la tropice. Toate aceste lucruri trebuie să ne și îngrijoreze, nu doar să învățăm cuvinte noi și să ne obișnuim cu ele“, a spus Florinela Georgescu.

Situația de pe coasta de est a SUA, similară cu ce se întâmplă în România

Directorul ANM a comparat favorabilitatea căderii de zăpezi pe coasta de est a SUA cu fenomenul viscolului din România, care aduce, deseori, un strat consistent de zăpadă.

„În Statele Unite nu a lipsit zăpada, cel puțin pe coasta de est, în zona Marilor Lacuri. Ce se întâmplă la noi e nefiresc, mai ales în sudul României“, a zis Val Vâlcu.

„Pătrunderile acestea foarte reci, atunci când ajung deasupra continentului nord-american, pe zonele de coastă se întâlnesc cu apa mai caldă a oceanelor, cu aerul de deasupra oceanelor, care tinde și el să fie ușor mai călduț și foarte umed, iar această combinație generează fenomene severe și ninsori foarte abundente.

Este un mecanism similar cu viscolele din România, de contact între aerul polar și aerul umed care vine dinspre ocean“, a explicat specialistul din cadrul Administrației Naționale de Meteorologie.