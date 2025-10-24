€ 5.0835
|
$ 4.3789
|
 
Data actualizării: 15:26 24 Oct 2025 | Data publicării: 15:23 24 Oct 2025

Furtuna tropicală Melissa ar putea deveni "un uragan major". Zonele afectate
Autor: Doinița Manic

Furtuna tropicală Melissa ar putea deveni "un uragan major". Zonele afectate Sursa foto: Freepik/ Rol Ilustrativ
 

Furtuna tropicală Melissa ar putea deveni "un uragan major" până duminică, anunță NHC.

Furtuna tropicală Melissa ar putea deveni "un uragan major" până duminică, avertizează Centrul Naţional pentru Uragane (NHC) din Statele Unite, informează Agerpres, citând AFP.

"Melissa ar trebui să devină un uragan până sâmbătă şi un uragan major până duminică", a precizat NHC în buletinul său de vineri, 24 octombrie.

Unde se află acum furtuna Melissa

Vineri dimineaţă, Melissa se afla la 260 de kilometri sud-est de Kingston (Jamaica) şi la 445 de kilometri sud-vest de Port-au-Prince (Haiti).

Furtuna tropicală Melissa ar trebui să aducă mai multe zile de precipitaţii abundente în Republica Dominicană, Haiti şi Jamaica şi ar putea să provoace inundaţii "catastrofale" şi "periculoase pentru vieţile omeneşti", precum şi alunecări de teren, a avertizat NHC.

Melissa, cea de-a 13-a furtună tropicală din acest sezon, se afla într-o poziţie "cvasi-staţionară" vineri dimineaţă, însă ar trebui să se deplaseze lent spre nord-est şi nord mai târziu în cursul acestei zile şi pe parcursul nopţii următoare, potrivit meteorologilor.

NHC a precizat că din cauza deplasării sale lente, condiţiile meteorologice nefavorabile ar urma să persiste timp de mai multe zile în zonele afectate. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

furtuna tropicala
uragan
NHC
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 15 minute
Ce s-a întâmplat în instanță când angajatul Kaufland, care a luat bani ca să închidă ochii la calitate, și-a recunoscut vina
Publicat acum 26 minute
Adrian Negrescu, sfat pentru BOR, după finalizarea Catedralei Mântuirii Neamului: "Costurile ar fi similare"
Publicat acum 41 minute
”Li se răpesc ani din viață. Ăsta este adevărul”. De ce renunță la România cei care se întorc acasă din Anglia
Publicat acum 48 minute
Furtuna tropicală Melissa ar putea deveni "un uragan major". Zonele afectate
Publicat acum 52 minute
Noi restricții pentru produsele din plastic de unică folosință. Provocare pentru companii
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 22 Oct 2025
Șeful Statului Major al Armatei: Ordinele de mobilizare vor fi emise pentru toți. Termenul e de 15 zile
Publicat pe 22 Oct 2025
Grindeanu anunță marea ruptură: Falși ideologi! Se prefac că nu mai pot de grija PSD! Am alergat după unii care ne urăsc visceral
Publicat pe 22 Oct 2025
Vin vremuri tulburi pentru Pești, Săgetător, Fecioară și Gemeni
Publicat pe 22 Oct 2025
Informații de ultimă oră despre starea de sănătate a actorului Doru Octavian Dumitru
Publicat acum 16 ore si 53 minute
Candidatul care poate fi surpriza alegerilor pentru Primăria Capitalei. Analiza lui Chirieac
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close