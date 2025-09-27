€ 5.0772
Data actualizării: 11:02 27 Sep 2025 | Data publicării: 10:57 27 Sep 2025

Ninge în România: prognoza meteo actualizată. Când și unde vor fi lapoviță și ninsoare
Autor: Roxana Neagu

Meteorologii au actualizat, în această dimineață, prognoza meteo pentru săptămâna următoare.

Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru următoarele zile. 

Încă de mâine - duminică - se anunță ninsori la altitudini mari. 

Vremea va fi răcoroasă în estul, sudul și centrul teritoriului și apropiată de normalul termic al perioadei în rest, anunță meteorologii, care adaugă: Pe parcursul zilei cerul va avea înnorări temporare și izolat va ploua slab în vestul, sudul și centrul țării. Noaptea nebulozitatea se va extinde treptat în toată țara și va ploua local în Banat, Maramureș, Transilvania, Oltenia, Muntenia și pe arii restrânse în celelalte regiuni, iar la altitudini mari vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 14 și 22 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 2 și 13 grade. Izolat va fi ceață.

Va ninge și luni

Valorile termice vor scădea, astfel că în majoritatea zonelor vremea va fi mai rece decât în mod obișnuit la sfârșitul lunii septembrie. Cerul va avea înnorări, iar în cea mai mare parte a țării, temporar va ploua, pe alocuri moderat cantitativ. La altitudini mari la munte vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 10 și 21 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 3 și 10 grade, ușor mai ridicate pe litoral, până spre 12 grade. În a doua parte a nopții vor fi condiții de ceață.

Ninsoare anunțată marți pe crestele montane

Vremea se va menține mai rece decât în mod obișnuit la această dată în majoritatea zonelor. Cerul va avea înnorări și local va ploua, în special în nordul și centrul țării. Pe crestele montane vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, izolat și trecător cu ușoare intensificări în sud-vest. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 11 și 21 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 1 și 11 grade, cu cele mai coborâte în depresiunile din estul Transilvaniei și cele mai ridicate pe litoral.

