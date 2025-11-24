Vremea se schimbă, se încălzește în toată țara. Prognoza meteo până în 2 decembrie: Maxime de 20 de grade

Meteorologii au emis prognoza meteo pentru următoarele zile. Iată cum va fi vremea în București și-n țară până în 2 decembrie 2025.
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo, pe următoarele zile, în București și în țară.
Vremea se va încălzi semnificativ și va deveni mai caldă decât în mod normal pentru această dată în toată țara. Cerul va fi variabil, cu înnorări și averse, mai ales seara și noaptea, în Banat, Crișana, izolat în Oltenia și în Maramureș. În Carpații Occidentali și în vestul Carpaților Meridionali, pe alocuri vor fi precipitații și sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va avea intensificări în Banat și în sudul Crișanei, cu viteze de 55...65 km/h, după- amiaza și pe litoral, de 50...55 km/h, iar în Carpații Meridionali și Occidentali, rafalele vor fi de 70...80 km/h și la altitudini de peste 1700 m vor atinge 90...110 km/h. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 9 și 17 grade, iar cele minime se vor situa între -4 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 12 grade pe litoral. Pe alocuri, în special dimineața și noaptea va fi ceață, iar în Moldova, spre finalul intervalului se va asocia cu burniță.
Vremea se va încălzi și va deveni mai caldă decât în mod normal la această dată. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 12 grade, iar cea minimă va fi de 1...4 grade. Dimineața, dar mai ales noaptea, se va forma ceață.
Vremea va continua să se încălzească în estul și sud-estul țării unde va fi mult mai cald decât în mod normal la această dată, dar în restul teritoriului, mai ales în vest, valorile termice vor fi în scădere și vor tinde spre cele specifice perioadei. Cerul va fi temporar noros și va ploua slab, ziua local în jumătatea de vest a teritoriului și posibil izolat în rest, iar noaptea în sud, pe alocuri în centru și punctiform în celelalte zone. Pe crestele montane vor fi precipitații mixte. Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu intensificări în regiunile estice, nord-vestice și în zona montană înaltă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 8 și 20 de grade, iar cele minime se vor situa între -1 grad în vest și 12 grade pe litoral. Pe alocuri, mai ales dimineața și noaptea, va fi ceață.
Vremea va continua să se încălzească ușor. Cerul se va înnora treptat și în cursul nopții temporar va ploua slab. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 16...17 grade, iar cea minimă de 6...8 grade. Dimineața va fi ceață.
Vremea se va răci în majoritatea regiunilor, exceptând Dobrogea unde valorile termice se vor menține mult peste cele specifice datei. Cerul va fi mai mult noros și va ploua în sudul, estul și centrul țării și pe arii restrânse în rest. La altitudini mari la munte vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, iar seara și noaptea local și în estul Transilvaniei și în Moldova. Pe alocuri cantitățile de apă vor depăși 20 l/mp, cu o probabilitate mai mare în Carpații Meridionali și de Curbură și în zona submontană din sud, iar în sud-estul țării vor fi posibile descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, local cu intensificări în regiunile sud-estice și în vestul teritoriului. Temperaturile maxime se vor încadra între 3 grade în nordul Moldovei și 19 grade în sudul Dobrogei, iar cele minime vor fi cuprinse în general între 0 și 10 grade. Dimineața și noaptea pe arii restrânse va fi ceață.
Vremea se va răci accentuat. Cerul va fi noros și va ploua moderat cantitativ, iar vântul va avea intensificări temporare. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 10 grade, iar cea minimă va fi de 3...4 grade.
Vremea se va încălzi în nord-vestul și centrul țării, în sud-est se va răci, iar în celelalte zone valorile termice vor fi comparabile cu cele din intervalul precedent. Cerul va fi noros în jumătatea sudică a teritoriului unde va ploua pe arii relativ extinse, iar în rest înnorările vor fi temporare și ploile se vor semnala doar pe alocuri. În zona montană înaltă vor fi precipitații mixte. Izolat în sudul țării și la munte cantitățile de apă vor depăși 10...15 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, local și temporar cu intensificări în Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei și estul Olteniei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 3 și 14 grade, cu cele mai ridicate valori pe litoral, iar cele minime se vor situa în general între 0 și 10 grade. Pe arii restrânse se va forma ceață.
Cerul va fi noros și temporar va ploua slab, iar vântul va avea intensificări temporare. Temperatura maximă va fi de 8...10 grade, iar cea minimă de 4...5 grade.
Valorile termice se vor situa ușor peste cele specifice perioadei în majoritatea zonelor. Local vor fi precipitații, în prima zi în regiunile sudice, iar spre sfârșitul intervalului în cele vestice.
Valorile termice se vor situa ușor peste cele specifice perioadei, iar probabilitatea de ploaie va fi mai mare în prima zi din interval.
de Roxana Neagu