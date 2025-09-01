Data publicării:

Revine canicula la început de toamnă, în mai multe județe din țară

Autor: Iulia Horovei | Categorie: Vremea
Sursa foto: freepik
Sursa foto: freepik

Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare Cod Galben de caniculă pentru mai multe județe din țară.

Administrația Națională de Meteorologie a emis o nouă avertizare meteorologică de Cod Galben de caniculă pentru ziua de marți, 2 septembrie, valabilă între orele 12:00 și 21:00, pentru mai multe zone din țară.

Temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic accentuat

În Banat, sudul Olteniei și al Moldovei, sudul, centrul și estul Munteniei, precum și în Dobrogea continentală se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, iar disconfortul termic va fi accentuat, indicele temperatură-umezeală atingând local pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor situa între 33 și 35 de grade Celsius.

Sursa foto: ANM

Meteorologii atenționează că valori ridicate ale temperaturii și disconfort termic similar vor fi înregistrate și miercuri, 3 septembrie, în sudul și estul țării.

Citește și: Vreme schimbătoare în primele zile de septembrie. Prognoza ANM

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Revine canicula la început de toamnă, în mai multe județe din țară
01 sep 2025, 17:23
Vreme schimbătoare în primele zile de septembrie. Prognoza ANM
31 aug 2025, 10:03
Fierbe Mediterana: Cupola de căldură de la sud influențează și România
30 aug 2025, 20:26
Cod galben de instabilitate atmosferică în zece judeţe
30 aug 2025, 12:28
Ai concediu în perioada următoare? Vremea în septembrie 2025. Risc de furtuni și inundații / video
30 aug 2025, 11:52
Cod Galben de caniculă în trei județe din țară. ANM anunță temperaturi de până la 37 de grade
29 aug 2025, 08:15
ParintiSiPitici.ro
Școala începe sau nu pe 8 septembrie? Daniel David, MESAJ IMPORTANT pentru părinţi şi profesori
01 sep 2025, 17:52
Cod Galben de caniculă și disconfort termic. ANM, zonele vizate
28 aug 2025, 10:34
Ninsoare la finalul verii, în Munții Rodnei. Imagini surprinse la peste 2000 de metri altitudine - VIDEO
25 aug 2025, 14:40
Prognoza pe două săptămâni, pe regiuni. Toamna vine cu temperaturi de vară, dar și cu vreme capricioasă
25 aug 2025, 13:34
Record de temperaturi negative în dimineața de 25 august. Unde s-au înregistrat -1,6 grade Celsius și de când se încălzește vremea
25 aug 2025, 13:55
Atenționare meteo: Cod galben de vânt intens în mai multe regiuni – județele vizate pe hartă
24 aug 2025, 12:02
RO-ALERT în București și Ilfov/ COD ROȘU în Iași/ Alerte de Cod Portocaliu și Cod Galben. Județele unde se schimbă brusc vremea
22 aug 2025, 17:31
Cod portocaliu de averse și vijelii în 12 județe și la munte, vineri. Cod galben în peste jumătate din țară
22 aug 2025, 11:10
Vremea pe o lună. Prognoza meteo actualizată până în 15 septembrie
19 aug 2025, 21:33
Se răcește semnificativ: Doar 21 de grade, maxima zilei de marți în București/ COD ROȘU de fenomene severe imediate în această seară, în următoarele ore
18 aug 2025, 19:01
Cod portocaliu de furtuni, vijelii și grindină de mari dimensiuni. Zonele vizate / Elena Mateescu (ANM): Când se întoarce canicula
18 aug 2025, 13:42
Se strică vremea în țară, a fost emisă alertă meteo generală de furtuni. Unde sunt doar 18-19 grade la ora aceasta
17 aug 2025, 22:06
Alerte de Cod Roșu. Județele vizate de furtuni extrem de periculoase în următoarele minute
17 aug 2025, 17:19
Cod Portocaliu de furtuni pentru mai multe județe din țară. Avertizările emise de ANM - UPDATE
17 aug 2025, 15:26
Cod Portocaliu și Galben de vijelii. Se așteaptă grindină și rafale de vânt de până la 90 km/h. Zonele vizate
17 aug 2025, 10:23
ANM, alerte meteo de Cod Portocaliu și Cod Galben de val de căldură. Harta județelor vizate
16 aug 2025, 10:34
Alerte de fenomene extreme imediate: Furtuni în mai multe județe - 15 august/ Grindină și vânt puternic
15 aug 2025, 15:52
ANM, vremea pe o lună. Prognoza meteo până în 15 septembrie
15 aug 2025, 08:18
Vremea în minivacanța de Sfânta Maria. Prognoza meteo actualizată 15, 16, 17 august
14 aug 2025, 14:31
Cod Galben de caniculă în jumătate de țară - HARTA zonelor vizate
14 aug 2025, 08:47
Cum va fi vremea în minivacanța de Sfânta Maria. Elena Mateescu (ANM), prognoza meteorologică actualizată
13 aug 2025, 16:30
Ce se întâmplă cu vremea în următoarele zile. Anunțul meteorologilor
13 aug 2025, 15:41
Ce sunt furtunile uscate - fenomenul meteorologic periculos care le dă bătăi de cap specialiștilor
13 aug 2025, 10:55
Alertă meteo generală de Cod Galben. Harta ANM. Prognoza specială pentru București/ Temperaturile orei în toată țara
12 aug 2025, 10:47
Vremea până pe 24 august. ANM, prognoza meteo pe regiuni
11 aug 2025, 15:54
Dan Negru îi ia la rost pe Busu și Romica Jurcă: „Luați exemplu de la japonezi”!
11 aug 2025, 09:51
Nopți tropicale, temperaturi până la 41 de grade și cod roșu de caniculă. Elena Mateescu (ANM), prognoza meteo actualizată pentru august
10 aug 2025, 16:15
Val de căldură extremă în capitală. Prognoza ANM pentru weekend și început de săptămână
09 aug 2025, 12:51
Revine canicula. Prognoza meteo pentru următoarele zile. Temperaturi prognozate de 39 de grade
07 aug 2025, 23:18
Cod Portocaliu de averse torențiale. ANM, zonele vizate. UPDATE: Cod Roșu în Iași și Neamț
06 aug 2025, 16:20
Fenomene severe imediate - 5 august. Județele vizate/ Val de alerte de la ANM
05 aug 2025, 16:44
Cod galben de caniculă în București și în alte 11 județe, marți și miercuri; instabilitate atmosferică în 12 județe
05 aug 2025, 11:10
O furtună puternică se îndreaptă spre Marea Britanie. ”Să aveţi haine călduroase, mâncare, apă, combustibil și telefonul încărcat"
04 aug 2025, 18:17
Vremea pe o lună. Prognoza meteo actualizată pentru august 2025
04 aug 2025, 17:33
Alertă meteo pentru 4 august. Sunt vizate Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Călăraşi, Ialomiţa, Brăila şi parţial Constanţa, dar şi Bucureşti
04 aug 2025, 08:45
Cod Portocaliu de furtuni și grindină până la ora 22:00. ANM, zonele vizate
03 aug 2025, 20:59
Avertizare meteo de ploi torenţiale şi vijelii, până luni dimineaţa. Zonele vizate Update: Risc de viituri
03 aug 2025, 11:04
De la ce viteză a vântului e periculos să privești furtuna pe geamul blocului? Explicațiile Florinelei Georgescu (ANM)
01 aug 2025, 22:19
Disputa momentului, tranșată de Florinela Georgescu (ANM): Care a fost cea mai caldă vară
04 aug 2025, 12:01
Vremea până pe 1 septembrie. Iată ce ne așteaptă în următoarele 4 săptămâni
01 aug 2025, 09:08
Ce se întâmplă cu vremea în prima săptămână a lunii august. Prognoza meteo actualizată
31 iul 2025, 14:29
Supercelula din Dâmbovița. Florinela Georgescu (ANM) explică formarea furtunii care a ajuns în câteva ore până la Gura Portiței
29 iul 2025, 18:11
Scăpăm de valul de căldură? Florinela Georgescu (ANM) anunță ce urmează după cea mai fierbinte lună din an
29 iul 2025, 19:15
Am scăpat de caniculă? Anunț din ANM. Florinela Georgescu explică fenomenele extreme care lovesc România
29 iul 2025, 14:11
ANM, alerte meteo de Cod Galben și Cod Portocaliu - 29 - 30 iulie/ Averse, grindină și vijelii. Harta zonelor vizate
29 iul 2025, 10:42
Ploi, vijelii și fulgere: ANM emite Cod portocaliu pentru o mare parte din țară
28 iul 2025, 14:13
Cele mai noi știri
acum 2 minute
Lege mai dură la volan! Robert Cazanciuc: Șoferii care ucid și părăsesc victimele să nu mai scape cu suspendare
acum 8 minute
Mutare politică în Parlament. Ce fac demisionarii POT și SOS
acum 11 minute
Răspunsul lui Sorin Grindeanu la o nouă majorare de TVA
acum 22 de minute
Nicușor Dan, alături de Ursula von der Leyen la Constanța: „România are o importanță strategică pentru securitatea europeană”
acum 24 de minute
Incendiu de proporții în vestul Turciei. Locuitorii fug din calea flăcărilor - VIDEO
acum 24 de minute
Captură spectaculoasă: Bijuterii de 10 milioane de euro ascunse…în lenjerie! Bărbat arestat la Paris
acum 46 de minute
Putin va pleca din Tianjin spre Beijing cu mașina. Între timp, Kremlinul se laudă că președintele rus a comunicat cu mulți lideri străini
acum 49 de minute
Revine canicula la început de toamnă, în mai multe județe din țară
Cele mai citite știri
pe 31 August 2025
Îți lași încărcătorul în priză? Dar becul aprins? Nu o s-o mai faci de acum / video
pe 31 August 2025
Adrian Câciu: ”Noi scoatem taxa pe cifra de afaceri a multinaționalelor, tocmai când Europa o va introduce?!”
pe 31 August 2025
Gestul făcut de Putin la fotografia de grup de la summitul de la Tianjin / video
pe 31 August 2025
Dispariții în serie la BIAS 2025. Enigma care s-a repetat din 40 în 40 de minute / foto
acum 6 ore 56 minute
Decizie în cazul lui Călin Georgescu, în dosarul privind cultul persoanelor vinovate de genocid
Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel