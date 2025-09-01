Revine canicula la început de toamnă, în mai multe județe din țară

Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare Cod Galben de caniculă pentru mai multe județe din țară.

Administrația Națională de Meteorologie a emis o nouă avertizare meteorologică de Cod Galben de caniculă pentru ziua de marți, 2 septembrie, valabilă între orele 12:00 și 21:00, pentru mai multe zone din țară.

Temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic accentuat

În Banat, sudul Olteniei și al Moldovei, sudul, centrul și estul Munteniei, precum și în Dobrogea continentală se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, iar disconfortul termic va fi accentuat, indicele temperatură-umezeală atingând local pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor situa între 33 și 35 de grade Celsius.

Meteorologii atenționează că valori ridicate ale temperaturii și disconfort termic similar vor fi înregistrate și miercuri, 3 septembrie, în sudul și estul țării.

