Data publicării: 21:25 10 Noi 2025

Vremea până pe 23 noiembrie. De la temperaturi de primăvară, la ploi și răciri bruște
Autor: Doinița Manic

vreme noiembrie Toamna. Foto cu caracter ilustrativ: Pixabay
 

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo actualizată pentru intervalul 10-23 noiembrie 2025.

Vremea se încălzește temporar, dar instabilitatea rămâne prezentă în prima jumătate a lunii noiembrie. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, până la mijlocul lunii, în majoritatea regiunilor țării, temperaturile vor fi în creștere, ajungând la valori mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă. După data de 15 noiembrie, prognoza devine mai incertă, fiind așteptată o alternanță între zile calde și reci, cu abateri termice atât peste, cât și sub mediile climatologice specifice. Precipitațiile vor fi prezente la începutul intervalului și, din nou, după jumătatea lunii.

BANAT

Până în data de 15 noiembrie, valorile termice diurne vor fi în creștere, media maximelor urmând să atingă, de la 12 grade, la aproximativ 16...17 grade, iar vremea va deveni caldă pentru această perioadă. Media minimelor termice, însă,  va  scădea de la 7 grade, la 1...3 grade. Ulterior, gradul de incertitudine al prognozei va fi foarte ridicat, dar cel mai probabil, va urma o alternanță de zile reci și calde, temperaturile urmând să se situeze atât peste, cât și sub 
mediile climatologice specifice celei de a doua jumătăți a lunii noiembrie.

Va ploua în prima zi de prognoză și după data de 15 noiembrie.

CRIȘANA

Media maximelor termice va fi în creștere, de la 11 grade în prima zi, până în jurul a 15 grade în data de 15 noiembrie. În același interval de timp, temperaturile minime se vor situa, în medie, în general între 2 și 4 grade. Ulterior, gradul de incertitudine al prognozei va fi foarte ridicat, dar cel mai probabil, va urma o alternanță de zile reci și calde, temperaturile urmând să se situeze atât peste, cât și sub mediile climatologice specifice celei de a doua jumătăți a lunii 
noiembrie.

Va ploua în prima zi de prognoză și temporar după data de 15 noiembrie

TRANSILVANIA
 

În  prima  săptămână,  media maximelor termice se va situa în general  între 11 și 13 grade, iar a minimelor va scădea de la 7 grade în prima noapte, până în jurul valorii de -2 grade în ultimele. Ulterior, gradul de incertitudine al prognozei va fi foarte ridicat, dar cel mai probabil, va urma o alternanță de zile reci și calde, temperaturile urmând să se situeze atât peste, cât și sub mediile climatologice specifice celei de a doua jumătăți a lunii noiembrie.

Temporar vor fi precipitații la începutul intervalului și după data de 15 noiembrie

MARAMUREȘ


 
Până  la  mijlocul  lunii  noiembrie,  valorile  termice  diurne  vor  fi  în  creștere,  media maximelor urmând să atingă, de la 10 grade, la aproximativ 13...14 grade, iar vremea va deveni caldă pentru această perioadă. Media minimelor termice, însă, va scădea de la 5 grade, până în jurul valorii de 0 grade. Ulterior, gradul de incertitudine al prognozei va fi foarte ridicat, dar cel mai probabil, se vor succede zile reci cu unele mai calde, iar temperaturile se vor situa atât peste, cât și sub mediile climatologice specifice celei de a doua jumătăți a lunii noiembrie.

Precipitații sunt prognozate local în primele zile și pe arii mai extinse și mai intense după data de 15 noiembrie. 

MOLDOVA


 
Până spre finalul primei săptămâni de prognoză, media maximelor termice se va situa în general între 11 și 13 grade, iar a minimelor va scădea de la 8 grade în prima noapte, până în jurul valorii de 2 grade în ultimele. Ulterior, gradul de incertitudine al prognozei va fi foarte ridicat, dar cel mai probabil, se vor succede zile reci cu unele mai calde, iar temperaturile se vor situa  atât  peste,  cât  și  sub  mediile  climatologice  specifice  celei  de  a  doua  jumătăți  a lunii noiembrie.

Temporar vor fi precipitații în primele zile ale intervalului și din nou, începând cu data de 16 noiembrie.

DOBROGEA


 
Până în data de 13 noiembrie se va răci, media maximelor va scădea de la 18 la 13 grade, iar a minimelor de 13 la 5 grade. În următoarele două zile se va încălzi ușor, ulterior gradul de incertitudine al prognozei va fi foarte ridicat, dar cel mai probabil, se vor succede zile reci cu unele mai calde, iar temperaturile se vor situa atât peste, cât și sub mediile climatologice specifice celei de a doua jumătăți a lunii noiembrie.

Temporar va ploua în primele zile și din nou după data de 16 noiembrie

MUNTENIA


 
Valorile termice diurne nu vor avea variații semnificative până în data de 15 noiembrie, iar media maximelor va fi în general de 13...14 grade. În același timp, media temperaturilor minime va scădea de la 10 grade în prima noapte, până în jurul valorii de 2 grade în ultimele. Ulterior, gradul de incertitudine al prognozei va fi foarte ridicat, dar cel mai probabil, se vor succede zile reci cu unele mai calde, iar temperaturile se vor situa atât peste, cât și sub mediile climatologice specifice celei de a doua jumătăți a lunii noiembrie.

Temporar va ploua în primele zile și din nou după data de 16 noiembrie

OLTENIA


 
În  prima  săptămână, media maximelor termice se va situa în general între 12 și 15 grade, iar a minimelor va scădea de la 10 grade în prima noapte, până spre 1...2 grade în următoarele.  Ulterior,  gradul  de  incertitudine  al  prognozei va  fi  foarte  ridicat,  dar  cel  mai probabil, se vor succede zile reci cu unele mai calde, iar temperaturile se vor situa atât peste, cât și sub mediile climatologice specifice celei de a doua jumătăți a lunii noiembrie.

Temporar va ploua în prima zi și după data de 16 noiembrie.

LA MUNTE


 
Vremea va fi schimbătoare. Vor fi alternanțe de zile reci și zile mai plăcute termic, în general, media maximelor terice urmând să se situeze între 4 și 10 grade, iar a minimelor în jurul pragului de îngheț.

Vor fi precipitații, temporar, în primele trei zile și din nou, după data de 15 noiembrie.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

vremea
anm
prognoza meteo
vremea noiembrie
