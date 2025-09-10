Vremea București. Prognoza meteo pentru Capitală până în 17 septembrie

Iată ce anunță prognoza pe o săptămână pentru București. Cum va fi vremea în Capitală.
Vremea București 10 septembrie
Vremea se va menține călduroasă, cu o maximă termică de 31...33 de grade. Cerul va fi variabil și vântul va sufla slab și moderat, trecător cu ușoare intensificări. Temperatura minimă va fi de 16...18 grade.
Vremea București 11 septembrie
Regimul termic va fi comparabil cu cel din intervalul anterior, astfel că maxima va fi de 30...32 de grade. Cerul va fi variabil, cu înnorări spre seară și în cursul nopții, când temporar va ploua. Vântul va sufla în general moderat ziua, apoi va mai slăbi treptat în intensitate. Temperatura minimă va fi de 16...17 grade
Vremea București 12 septembrie
Valorile termice diurne vor fi în scădere față de ziua precedentă, astfel că temperatura maximă se va situa în jurul a 27 de grade. Cerul va avea înnorări temporare și mai ales la începutul zilei va mai ploua. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 17...18 grade.
Vremea București 13 septembrie
Vremea va fi ușor mai caldă decât în mod obișnuit la această dată. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 28 de grade, iar cea minimă va fi de 14...15 grade.
Vremea București 14 - 17 septembrie
Vremea va fi frumoasă, iar valorile termice se vor menține peste cele normale pentru această perioadă.
de Roxana Neagu