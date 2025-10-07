€ 5.0916
|
$ 4.3652
|
 
Data publicării: 22:08 07 Oct 2025

BREAKING NEWS România, lovită de Ciclonul Barbara. Elena Mateescu (ANM), prognoza actualizată pentru orele următoare, inclusiv în București
Autor: Ioan-Radu Gava

ploaie bucuresti foto pexels
 

Elena Mateescu, directorul general al ANM, a spus cum va fi vremea în următoarea perioadă.

Într-o intervenție telefonică la postul de televiziune Realitatea Plus, Elena Mateescu, directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie, a spus cum va fi vremea în orele și zilele următoare.

„Este un ciclon având în vedere caracteristicile privind cantitățile de precipitații, condițiile de formare și traiectoria acestuia. Potențarea din bazinul Mării Negre cu o cantitate mai mare de umezeală poate să genereze în sud-estul României, cantități abundente de precipitații. Vorbim de cele cinci județe: Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov, plus Municipiul București, cantități de 80-100 l/mp, izolat 120-140 l/mp. Comparând cu media climatologică a unei luni octombrie, de 40-50 l/mp, vor fi zone în care depășim de 2-3 ori această cantitate.

În plus, pentru Capitală, cantitatea maximă înregistrată vreodată în 24 de ore a fost de 76,6 l/mp, în 2 octombrie 2005. Prin ce urmează în această noapte, de la ora 21:00, până mâine la ora 15:00, este posibil să atingem și să depășim această cantitate, drept pentru care s-a emis codul roșu“, a spus Elena Mateescu.

„Vorbim și de areale de cod portocaliu pentru Muntenia, jumătatea sudică a Moldovei, Dobrogea, sud-vestul Transilvaniei și al Olteniei, până mâine seară, unde vom consemna valori de 60-90 l/mp, izolat 100 l/mp“, a adăugat Elena Mateescu.

De ce este bine că plouă? Elena Mateescu, explicații

Directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie a vorbit și despre părțile bune ale acestui episod de vreme rea.

„A fost o vară foarte călduroasă și secetoasă, o primă lună de toamnă, de asemenea, foarte caldă și secetoasă, iar aceste cantități, cel puțin pentru jumătatea sudică a țării, unde mai mult de patru luni consecutive am vorbit de secetă pedologică puternică și extremă, în zonele de câmpie, acolo unde fermierii se uitau lung pe cer când încep ploile, cu siguranță, aceste cantități vor determina o bună refacere.

În marile orașe însă, un volum de precipitații mai mare va impune o atenție maximă atât în capitală, cât și în alte orașe, în următoarele ore.

Vorbim și de intensificări ale vântului, rafale de 50-70 km/h, iar la peste 1.700 de metri va ninge în continuare viscolit și se va depune, în special în Carpații Meridionali, un strat nou de 10-30 de centimetri. De joi, ameliorarea sub aspectul precipitațiilor va fi evidentă, iar regimul de temperaturi va fi în creștere, astfel încât în lunca Dunării este posibil să atingem din nou 20-21 de grade Celsius“, a conchis, la Realitatea Plus, Elena Mateescu, directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ciclonul barbara
elena mateescu
vremea
vremea bucuresti
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 38 minute
Găluște asiatice din foi de orez: crocante la exterior, suculente la interior. Ți se topesc în gură!
Publicat acum 48 minute
Incendiu într-un apartament din Târgu Jiu. 7 persoane evacuate
Publicat acum 1 ora si 13 minute
De ce ruginesc cuțitele de bucătărie și cum le poți readuce la viață
Publicat acum 1 ora si 20 minute
Lună Plină în Berbec. Patru zodii își pot schimba destinul
Publicat acum 1 ora si 21 minute
Netanyahu le promite israelienilor "întoarcerea tuturor ostaticilor"
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 06 Oct 2025
Mircea Badea sesizează o absență din echipa prezidențială a lui Nicușor Dan
Publicat pe 06 Oct 2025
Imaginea cu Nicușor Dan la birou care s-a viralizat pe Internet. Cu cine l-au comparat internauții / foto în articol
Publicat acum 13 ore si 35 minute
Ciclonul Barbara, în România: COD ROȘU de ploi. Elena Mateescu, anunțuri de ultimă oră pentru români. „Evitați deplasările”
Publicat pe 06 Oct 2025
Lista țărilor despre care Angela Merkel spune că l-au provocat pe Putin să invadeze Ucraina
Publicat pe 06 Oct 2025
Nicușor Dan și-a ales consilierii. Lista completă
 
cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

alegeri partiale in 23 noiembrie calcule politice miza amanarii in martie 2026 Alegeri parțiale în 23 noiembrie. Calcule politice, miza amânării în martie 2026

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close