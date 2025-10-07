Într-o intervenție telefonică la postul de televiziune Realitatea Plus, Elena Mateescu, directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie, a spus cum va fi vremea în orele și zilele următoare.

„Este un ciclon având în vedere caracteristicile privind cantitățile de precipitații, condițiile de formare și traiectoria acestuia. Potențarea din bazinul Mării Negre cu o cantitate mai mare de umezeală poate să genereze în sud-estul României, cantități abundente de precipitații. Vorbim de cele cinci județe: Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov, plus Municipiul București, cantități de 80-100 l/mp, izolat 120-140 l/mp. Comparând cu media climatologică a unei luni octombrie, de 40-50 l/mp, vor fi zone în care depășim de 2-3 ori această cantitate.

În plus, pentru Capitală, cantitatea maximă înregistrată vreodată în 24 de ore a fost de 76,6 l/mp, în 2 octombrie 2005. Prin ce urmează în această noapte, de la ora 21:00, până mâine la ora 15:00, este posibil să atingem și să depășim această cantitate, drept pentru care s-a emis codul roșu“, a spus Elena Mateescu.

„Vorbim și de areale de cod portocaliu pentru Muntenia, jumătatea sudică a Moldovei, Dobrogea, sud-vestul Transilvaniei și al Olteniei, până mâine seară, unde vom consemna valori de 60-90 l/mp, izolat 100 l/mp“, a adăugat Elena Mateescu.

De ce este bine că plouă? Elena Mateescu, explicații

Directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie a vorbit și despre părțile bune ale acestui episod de vreme rea.

„A fost o vară foarte călduroasă și secetoasă, o primă lună de toamnă, de asemenea, foarte caldă și secetoasă, iar aceste cantități, cel puțin pentru jumătatea sudică a țării, unde mai mult de patru luni consecutive am vorbit de secetă pedologică puternică și extremă, în zonele de câmpie, acolo unde fermierii se uitau lung pe cer când încep ploile, cu siguranță, aceste cantități vor determina o bună refacere.

În marile orașe însă, un volum de precipitații mai mare va impune o atenție maximă atât în capitală, cât și în alte orașe, în următoarele ore.

Vorbim și de intensificări ale vântului, rafale de 50-70 km/h, iar la peste 1.700 de metri va ninge în continuare viscolit și se va depune, în special în Carpații Meridionali, un strat nou de 10-30 de centimetri. De joi, ameliorarea sub aspectul precipitațiilor va fi evidentă, iar regimul de temperaturi va fi în creștere, astfel încât în lunca Dunării este posibil să atingem din nou 20-21 de grade Celsius“, a conchis, la Realitatea Plus, Elena Mateescu, directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie.