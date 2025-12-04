Ceața învăluie România. ANM, Cod Galben pentru mai multe județe

ANM a emis mai multe avertizări meteo, joi dimineața, 4 decembrie.
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis mai multe atenționări de fenomene meteo periculoase, joi, 4 decembrie. Una dintre avertizările de tip Cod Galben anunță ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului sau chiciurei.
Zone vizate:
- Județul Suceava: Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei, Vatra Moldoviței, Fundu Moldovei, Șaru Dornei, Dorna Candrenilor, Pojorâta, Dorna-Arini, Iacobeni, Sadova, Panaci, Poiana Stampei, Moldova- Sulița, Cârlibaba, Breaza, Coșna, Ciocănești.
Interval de valabilitate: 4 decembrie, între orele 09:25 și 13:00.
Un al doilea Cod Galben anunță ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m.
Zone vizate:
- Județul Tulcea: Tulcea, Babadag, Sarichioi, Niculițel, Somova, Cerna, Valea Nucarilor, Frecăței, Murighiol, Mihail Kogălniceanu, Slava Cercheză, Nalbant, Mihai Bravu, Izvoarele, Nufăru, Ciucurova, Beștepe, Horia, Valea Teilor, Hamcearca, Maliuc, Pardina, Ceatalchioi;
Interval de valabilitate: 4 decembrie, între orele 09:00 - 11:00.
Cel de-al treilea Cod Galben anunță local ceață ce determină vizibilitate redusă sub 200 m.
Zone vizate:
- Județul Giurgiu ;
- Județul Ilfov;
- Județul Teleorman;
Interval de valabilitate: 4 decembrie, între orele 09:00 - 10:00.
