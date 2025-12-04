€ 5.0910
Ceața învăluie România. ANM, Cod Galben pentru mai multe județe
Data actualizării: 09:40 04 Dec 2025 | Data publicării: 09:38 04 Dec 2025

Ceața învăluie România. ANM, Cod Galben pentru mai multe județe
Autor: Doinița Manic

cod galben de ceata Ceață densă. Foto cu caracter ilustrativ: Freepik @crsp-media
 

ANM a emis mai multe avertizări meteo, joi dimineața, 4 decembrie.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis mai multe atenționări de fenomene meteo periculoase, joi, 4 decembrie. Una dintre avertizările de tip Cod Galben anunță ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului sau chiciurei.

VEZI ȘI: Vremea pe o lună, până în 22 decembrie. ANM, prognoza meteo pe săptămâni

Zone vizate:  

- Județul Suceava: Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei, Vatra Moldoviței, Fundu Moldovei, Șaru Dornei, Dorna Candrenilor, Pojorâta, Dorna-Arini, Iacobeni, Sadova, Panaci, Poiana Stampei, Moldova- Sulița, Cârlibaba, Breaza, Coșna, Ciocănești.

Interval de valabilitate: 4 decembrie, între orele 09:25 și 13:00.

Cod Galben de ceață și în județul Tulcea

Un al doilea Cod Galben anunță ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m.

Zone vizate:  

- Județul Tulcea: Tulcea, Babadag, Sarichioi, Niculițel, Somova, Cerna, Valea Nucarilor, Frecăței, Murighiol, Mihail Kogălniceanu, Slava Cercheză, Nalbant, Mihai Bravu, Izvoarele, Nufăru, Ciucurova, Beștepe, Horia, Valea Teilor, Hamcearca, Maliuc, Pardina, Ceatalchioi;

Interval de valabilitate: 4 decembrie, între orele 09:00 - 11:00.

Giurgiu, Ilfov și Teleorman, sub Cod Galben de ceață până la ora 10:00

Cel de-al treilea Cod Galben anunță local ceață ce determină vizibilitate redusă sub 200 m.

Zone vizate:

 - Județul Giurgiu ;
- Județul Ilfov;
- Județul Teleorman;

Interval de valabilitate: 4 decembrie, între orele 09:00 - 10:00.

