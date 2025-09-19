Cod Galben de vânt puternic. ANM, zonele vizate

ANM a emis o atenționare de fenomene meteo periculoase.
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare de tip Cod Galben în care anunță intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 90...110 km/h.
Zone vizate:
- Județul Prahova , zona de munte de peste 1800 m;
- Județul Dâmboviţa , zona de munte de peste 1800 m;
- Județul Braşov , zona de munte de peste 1800 m
Interval de valabilitate: 19/09/2025, ora 21:40 - 20/09/2025, ora 03:00.
de Roxana Neagu