Cod Galben de vânt puternic. ANM, zonele vizate

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare de tip Cod Galben în care anunță intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 90...110 km/h.

Zone vizate:

- Județul Prahova , zona de munte de peste 1800 m;

- Județul Dâmboviţa , zona de munte de peste 1800 m;

- Județul Braşov , zona de munte de peste 1800 m

Interval de valabilitate: 19/09/2025, ora 21:40 - 20/09/2025, ora 03:00.