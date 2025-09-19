€ 5.0719
|
$ 4.3138
|
 
Data publicării: 22:02 19 Sep 2025

Cod Galben de vânt puternic. ANM, zonele vizate

Autor: Doinița Manic
cod galben vant anm romania Imagine cu rol ilustrativ / Sursa foto: Pexels (lilartsy)
 

ANM a emis o atenționare de fenomene meteo periculoase.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare de tip Cod Galben în care anunță intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 90...110 km/h.

Zone vizate:

 

 - Județul Prahova , zona de munte de peste 1800 m;

 

- Județul Dâmboviţa , zona de munte de peste 1800 m;

 

- Județul Braşov , zona de munte de peste 1800 m

 

Interval de valabilitate: 19/09/2025, ora 21:40 - 20/09/2025, ora 03:00.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

cum e vremea
vreme
anm
cod galben
vant
cod galben vant puternic
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Botoșani - FCSB, rezultat. Dezastru total pentru echipa lui Becali
Publicat acum 2 minute
După modelul Poloniei, Estonia solicită activarea articolului 4 al NATO. Șeful alianței salută răspunsul "rapid şi decisiv"
Publicat acum 26 minute
Cod Galben de vânt puternic. ANM, zonele vizate
Publicat acum 1 ora si 2 minute
Fața ascunsă a dependenței, subiectul săptămânii la DrPsy. Dr. Adrian Atasiei, invitatul Ramonei A. Dumitru - VIDEO
Publicat acum 1 ora si 5 minute
Un bărbat și doi copii au murit arși de vii într-o Tesla. Mașina s-a izbit de un copac, iar portierele nu s-au deschis
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 17 Sep 2025
Răsturnare de situație cu accidentul în care a fost implicat Toto Dumitrescu. Mircea Badea, reacție
Publicat pe 18 Sep 2025
Mircea Badea, apel de ultimă oră la Nicușor Dan
Publicat pe 17 Sep 2025
Chirieac, uimit de ce a spus Ciuvică despre Nicușor Dan. Schimb de replici / video
Publicat acum 23 ore si 45 minute
Cutremur puternic în această seară
Publicat pe 17 Sep 2025
Drona care a survolat obiective guvernamentale poloneze aparținea unui ucrainean. Decizia autorităților de la Varșovia
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close