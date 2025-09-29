Se răcește. Vremea București: Maxime sub 10 grade în Capitală

În următoarele zile, în București, vremea se anunță capricioasă.

După ce astăzi, vremea a fost închisă, cu nori și ploaie în a doua parte a zilei, marți se anunță un cer parțial noros, cu temperaturi ce vor ajunge până la 19 grade Celsius.

Miercuri, continuă tendința de marți, cu nori și soare și vânt slab, de 8 - 10 km/h.

Joi, în schimb, temperatura maximă nu va depăși 12 grade Celsius, iar vântul va ajunge până la 30 km/h. Meteorologii anunță condiții de ploaie slabă.

Vineri, maxima zilei nu va depăși 9 grade Celsius și va ploua semnificativ. Vântul va sufla puternic, cu viteze de până la 40 km/h.

Vremea rece va continua și-n weekend: sâmbătă minima va coborî până la 6 grade Celsius, va ploua, iar maxima zilei nu va depăși 13 grade. Duminică, nu va mai ploua, iar temperaturile vor ajunge până la 16 grade Celsius.

