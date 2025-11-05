Prognoza meteo până în 12 noiembrie. Vremea în București și în țară: Se încălzește apoi se răcește de la o zi la alta. Când va ninge

Prognoza meteo pe următoarele zile arată o creștere a temperaturilor, urmată de o scădere, de la o zi la alta. Vremea se anunță capricioasă, închisă și cu ploi ușoare, dar temperaturile rămân în norme sau peste media perioadei.
”Prima săptămână din noiembrie aduce, per ansamblu, temperaturi destul de ridicate, chiar dacă temperaturile au scăzut marți, vor mai crește. Nu așteptăm prea multe ploi, iar temperaturile vor fi peste medie până spre finalul lunii. După 15 - 20 noiembrie, ne așteptăm ca primele precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare să apară și-n zonele mai joase de relief” a spus meteorologul Mihai Huștiu, în interviul acordat DCNews.
Astfel, ultimele informații de la meteorologi arată următoarea situație, în București și-n țară:
În țară
Valorile termice diurne se vor situa în jurul mediilor climatologice specifice datei, iar cele nocturne vor fi în continuare mai ridicate decât în mod obișnuit în regiunile extracarpatice. Cerul va fi variabil spre mai mult senin în vest și nord-vest, dar în restul țării va avea înnorări în mare parte din interval. Temporar va ploua slab în Moldova, local în Muntenia, pe arii mai restrânse în Oltenia și în estul-sud-estul Transilvaniei, iar în primele ore ale zilei izolat și în sud-estul Dobrogei. În Carpații Orientali și în jumătatea estică a Carpaților Meridionali, la peste 1800 m, trecător vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, pe alocuri cu ușoare intensificări în estul și nord-estul teritoriului. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 10 și 16 grade, iar cele minime între 0 și 9 grade. Izolat dimineața și pe spații mici noaptea se va semnala ceață.
În București
Cerul va avea înnorări în mare parte din interval, iar pe parcursul nopții trecător va ploua slab. Vântul va sufla slab până la moderat. Regimul termic diurn se va menține normal pentru această dată, cu o maximă de 14...15 grade, dar temperatura minimă în continuare mai ridicată decât media climatologică va fi de 7...8 grade. În cursul dimineților vor fi condiții de ceață.
În țară
În sudul și în estul țării, vremea va fi predominant închisă, local și temporar cu ploi slabe, posibil perioade și cu ceață, iar valorile termice diurne se vor situa în jurul celor normale pentru prima decadă a lunii noiembrie. La munte, la altitudini mari, vor fi trecător precipitații mixte. În celelalte regiuni, va fi vreme în general frumoasă, cerul va fi variabil la senin, ceața se va semnala pe arii restrânse, cu precădere dimineața, iar ziua temperaturile vor fi peste cele specifice perioadei. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în sudul Banatului, Muntenia și Dobrogea. Temperaturile maxime se vor încadra între 9 și 17 grade, iar cele minime vor fi cuprinse în general între 0 și 9 grade.
În București
Vremea va fi în general închisă. Va ploua slab, trecător în prima parte a zilei și temporar în cursul nopții. Vântul va sufla slab și moderat. Valorile termice se vor menține comparabile cu cele din interval anterior, maxima va fi de 13...14 grade, iar cea minimă de 7...8 grade (peste media climatologică a datei).
În țară
În regiunile sudice, sud-vestice înnorările vor persista și temporar va ploua, pe alocuri moderat cantitativ, iar valorile termice nu vor avea variații semnificative față de ziua precedentă și se vor situa în jurul mediilor multianuale. În restul teritoriului cerul va fi parțial noros și mai ales seara și noaptea pe suprafețe restrânse va ploua, iar valorile termice vor crește, astfel că vor caracteriza o vreme caldă pentru această dată. La munte, la altitudini foarte mari, vor fi și precipitații mixte. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări pe litoral și în sudul teritoriului. Temperaturile maxime se vor încadra între 11 și 17 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 0 și 9 grade, ușor mai ridicate pe litoral, până spre 11...12 grade. Dimineața și noaptea, cu o probabilitate mai ridicată în Moldova și în depresiuni va fi nebulozitate stratiformă și ceață.
În București
Regimul termic nu se va modifica, astfel temperatura maximă se va situa în jurul a 14 grade, iar cea minimă va fi de 7...8 grade. Înnorările vor persista și temporar va ploua slab. Vântul va sufla slab și moderat.
În țară
Valorile termice vor fi în creștere față de ziua precedentă și în regiunile sudice, astfel că în cea mai mare parte a țării acestea se vor situa peste cele specifice datei. Cerul va fi temporar noros și va ploua în vest, sud-vest și pe arii mai restrânse în centru. La munte, la altitudini mari, vor fi și precipitații mixte.Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în sudul Banatului. Temperaturile maxime se vor încadra între 13 și 18 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 1 și 10 grade, mai ridicate pe litoral. Dimineața și noaptea, mai ales în est și sud-est, local va fi ceață.
În București
Valorile termice diurne vor crește ușor față de ziua precedentă. Cerul va fi temporar noros și vor mai fi posibile ploi slabe. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 15...17 grade, iar cea minimă de 7...8 grade. Mai ales noaptea și dimineața vor fi condiții de ceață.
Evoluția vremii în intervalul 9 - 12 noiembrie
În țară
Valorile termice vor fi în scădere de la o zi la alta, dar în regiunile sudice se vor menține peste cele specifice perioadei. În cea mai mare parte a țării temporar se vor semnala ploi, local moderate cantitativ.
În București
Temporar va ploua, dar regimul termic se va menține peste cel normal pentru această perioadă, deși valorile maxime vor avea o tendință de scădere treptată.
