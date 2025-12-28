€ 5.0890
Data publicării: 21:30 28 Dec 2025

Motivul pentru care PSD nu iese de la guvernare. Chirieac: Domnul Bolojan nu mai e PNL-ist, e USR-ist
Autor: Giorgi Ichim

ilie-bolojan-nicusor-dan Nicusor Dan, Ilie Bolojan - Foto: Agerpres
 

Analistul politic Bogdan Chirieac a făcut analiza ieșirii PSD de la guvernare.

Potrivit România TV, PSD ar avea în plan ieșirea de la guvernare, trecerea în opoziție, și căderea Guvernului Bolojan din cauza tensiunilor din ultima vreme. Mai mult, premierului Ilie Bolojan i s-ar fi dat un ultimatum că dacă nu va ține cont de părerea PSD privind împărțirea banilor în 2026, atunci când se adoptă bugetul, PSD ar rupe guvernarea.

De asemenea, președintele Nicușor Dan ar lua în calcul înlocuirea lui Ilie Bolojan din fruntea Guvernului, având în vedere că foarte mulți liberali sunt nemulțumiți de Ilie Bolojan.

Analistul politic Bogdan Chirieac susține că, în mod normal, PSD ar trebui să iasă de la guvernare și să treacă în opoziție, încă consideră că actualul context european face improbabilă o astfel de mișcare, pentru că ar putea duce la căderea Executivului.

"În mod normal, PSD ar trebui să facă pasul, să iasă de la guvernare și să treacă în opoziție. Însă vremurile nu sunt normale. E greu să facă PSD lucrul acesta, pentru că PSD face parte, ca orice partid care se respectă, dintr-un angrenaj internațional.

Ieșirea PSD de la guvernare prăbușește Guvernul, ceea ce nu este acceptabil pentru Uniunea Europeană, cel puțin nu în această perioadă. Dacă mă întrebați, este principalul motiv pentru care PSD trebuie să rămână la guvernare.

Acum e vorba de altceva. E vorba de USR care în acest moment, grație premierului Bolojan, ocupă în fiecare zi, inclusiv de Crăciun, câte un nod de rețea. Statul român fiind putred este ușor de capturat (...). Vedeți atacul care s-a desfășurat înainte de Crăciun împotriva justiției. Și acolo... nu se dorește reforma absolut necesară a sistemului de justiție din România, e vorba de a înlocui niște persoane care nu răspuns comenzilor USR, cu niște persoane care răspund acestor comenzi. Ceea ce este tulburător este că dacă președintele Nicușor Dan a adus USR-ul la guvernare fără să fie nevoie de acest partid, domnul Bolojan nu mai este PNL-ist, ci este USR-ist.

Să știți că nemulțumirea nu e doar la PSD. Nemulțumirea mai mare este la PNL, fiindcă PNL are premierul. Ori dacă PSD suferă și pierde puncte importante din această cauză, PNL este în risc de disoluție.

Faptul că, în mod paradoxal, domnul Bolojan dorește să își distrugă partidul care l-a adus în această poziție și să devină USR-ist, asta e tulburător", a declarat analistul politic Bogdan Chirieac, la România TV.

acest articol reprezintă o opinie
bogdan chirieac
ilie bolojan
nicusor dan
