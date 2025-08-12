Scenariu: România va intra curând în recesiune. Bogdan Chirieac: Poate ia domnul Bolojan premiul Nobel pentru Economie

Analistul politic Bogdan Chirieac avertizează asupra consecințelor grave ale politicilor economice actuale, susținând că acestea vor afecta profund stabilitatea financiară a țării. Acesta consideră că măsurile adoptate de Guvernul Bolojan vor conduce România în recesiune.

România, fără un plan de stimulare economică

„Se întâmplă ce așteaptă toți experții în economie: intrarea României în recesiune. Asta se va-ntâmpla! De fapt, se și întâmplă. S-au redus cheltuielile - la popor, nu la stat. Adică oamenii primesc mai puțini bani în acest moment.

Nu doar la stat, ci și în mediul privat. Mediul privat suflă greu prin scăderea consumului. Și s-au majorat taxele și impozitele la tot. Inclusiv în companiile private.

Mai mult, cei care au o casă, două, pentru că au muncit mai mult, se tem de impozitele care urmează. Asta se va-ntâmpla! România în recesiune. Nu știu dacă-i un lucru bun. Odată intrați în recesiune, o să dureze 2-3 ani să ieșim de acolo. Asta e situația.

Nu avem un plan de dezvoltare, de stimulare economică, așa cum ar trebui să fie, judecând după ceea ce s-a întâmplat în 2010, când investițiile statului au crescut. Nu doar în România, la marea criză, ci peste tot. Au crescut investițiile statelor, pentru că doar ele mai aveau bani să o facă. În acest fel, au menținut economia funcțională.

România adoptă un alt model economic. Poate va avea succes, deși laureații premiului Nobel pentru Economie cred că nu-i așa. Poate ia domnul Bolojan premiul Nobel pentru Economie!”, a declarat Bogdan Chirieac, în direct la România TV.

Începând cu 1 august, Guvernul condus de Ilie Bolojan a implementat un pachet de măsuri fiscale menite să reducă deficitul bugetar, printre care creșterea cotei standard de TVA de la 19% la 21%, majorarea accizelor pentru alcool, tutun și produse energetice, introducerea unei contribuții de sănătate pentru pensionarii cu venituri mai mari de 3.000 de lei ș.a.m.d.

Citește și: Creștere medie a facturii la energia electrică cu 61% de la o lună la alta. Adrian Negrescu atrage atenția asupra unui risc mai mare decât recesiunea

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News