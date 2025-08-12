Scenariu: România va intra curând în recesiune. Bogdan Chirieac: Poate ia domnul Bolojan premiul Nobel pentru Economie

Măsurile de austeritate implementate de Guvernul Bolojan vor duce România în recesiune, consideră analistul politic Bogdan Chirieac.
Analistul politic Bogdan Chirieac avertizează asupra consecințelor grave ale politicilor economice actuale, susținând că acestea vor afecta profund stabilitatea financiară a țării. Acesta consideră că măsurile adoptate de Guvernul Bolojan vor conduce România în recesiune.
„Se întâmplă ce așteaptă toți experții în economie: intrarea României în recesiune. Asta se va-ntâmpla! De fapt, se și întâmplă. S-au redus cheltuielile - la popor, nu la stat. Adică oamenii primesc mai puțini bani în acest moment.
Nu doar la stat, ci și în mediul privat. Mediul privat suflă greu prin scăderea consumului. Și s-au majorat taxele și impozitele la tot. Inclusiv în companiile private.
Mai mult, cei care au o casă, două, pentru că au muncit mai mult, se tem de impozitele care urmează. Asta se va-ntâmpla! România în recesiune. Nu știu dacă-i un lucru bun. Odată intrați în recesiune, o să dureze 2-3 ani să ieșim de acolo. Asta e situația.
Nu avem un plan de dezvoltare, de stimulare economică, așa cum ar trebui să fie, judecând după ceea ce s-a întâmplat în 2010, când investițiile statului au crescut. Nu doar în România, la marea criză, ci peste tot. Au crescut investițiile statelor, pentru că doar ele mai aveau bani să o facă. În acest fel, au menținut economia funcțională.
România adoptă un alt model economic. Poate va avea succes, deși laureații premiului Nobel pentru Economie cred că nu-i așa. Poate ia domnul Bolojan premiul Nobel pentru Economie!”, a declarat Bogdan Chirieac, în direct la România TV.
Începând cu 1 august, Guvernul condus de Ilie Bolojan a implementat un pachet de măsuri fiscale menite să reducă deficitul bugetar, printre care creșterea cotei standard de TVA de la 19% la 21%, majorarea accizelor pentru alcool, tutun și produse energetice, introducerea unei contribuții de sănătate pentru pensionarii cu venituri mai mari de 3.000 de lei ș.a.m.d.
de Val Vâlcu
