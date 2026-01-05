€ 5.0905
|
$ 4.3557
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0905
|
$ 4.3557
 
DCNews Politica Nicușor Dan: Cheltuielile Administrației Prezidențiale în 2025 au fost reduse cu 30%
Data actualizării: 16:36 05 Ian 2026 | Data publicării: 16:26 05 Ian 2026

Nicușor Dan: Cheltuielile Administrației Prezidențiale în 2025 au fost reduse cu 30%
Autor: Doinița Manic

Președintele României, Nicușor Dan Imagine cu președintele României, Nicușor Dan. Sursa foto: Agerpres
 

Președintele României, Nicușor Dan, susține că cheltuielile Administrației Prezidențiale în 2025 au fost reduse cu 30%.

Președintele României, Nicușor Dan, susține, într-o postare, că cheltuielile Administrației Prezidențiale în 2025 au fost reduse cu 30%, ceea ce ar însemna 30 de milioane de lei.

"Cheltuielile Administrației Prezidențiale în 2025 au fost reduse cu 30%, adică 30 de milioane de lei, mai mult decât m-am angajat în iulie", a scris Nicușor Dan pe pagina sa de Facebook.

Reamintim că în luna septembrie, Administrația Prezidențială anunța că va întoarce la bugetul de stat 17,5 milioane de lei.  Obiectivul inițial al reducerii de cheltuieli era de 20 de milioane de lei.

„În contextul măsurilor de responsabilizare fiscală asumate de Guvernul României și al nevoii generale de reducere a cheltuielilor bugetare, Administrația Prezidențială își onorează angajamentul anunțat în luna iulie de Președintele României, Nicușor Dan.  În cursul lunii septembrie, cu ocazia rectificării bugetare, Administrația Prezidențială a transmis oficial Ministerului Finanțelor decizia de a returna 17.500.000 lei din creditele bugetare alocate inițial în anul 2025. Această reducere semnificativă reflectă angajamentul Președintelui față de un stat mai suplu, mai eficient și solidar cu cetățenii. Deși obiectivul inițial era o reducere de 20 de milioane de lei, suma de 17,5 milioane de lei reprezintă un efort real, rezultat al unei analize riguroase a cheltuielilor instituției”, transmitea Administrația Prezidențială la acea vreme.

Potrivit documentelor publicate pe site-ul Administrației Prezidențiale, bugetul inițial pe anul 2025 era pentru semestrul 1 - 122410 mii lei, iar pentru semestrul 2 - 102715 mii lei.

Totodată, reamintim că fostul președinte al României, Klaus Iohannis, a avut cheltuieli de peste 28 milioane lei doar pentru deplasări, în 2024. După ce aceste lucruri au ieșit la iveală, s-a luat decizia ca bugetul pentru deplasările externe ale președintelui României să fie redus cu 11.219.000 lei.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

nicusor dan
presedintele romaniei
administratia prezidentiala
cheltuieli
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
Venezuelenii îi cer lui Trump să-i elibereze pe președintele Maduro și pe Cilia Flores / Video
Publicat acum 37 minute
Marius Şumudică, adversar pentru Cristiano Ronaldo. Antrenorul român a semnat cu Al-Okhdood
Publicat acum 52 minute
Ninsorile au declanșat o criză neașteptată la Cluj: Produsul care se epuizează rapid în magazine
Publicat acum 54 minute
Poți locui gratuit pe o insulă din Grecia, cu o singură condiție. Primești și o masă pe zi, iar utilitățile sunt incluse
Publicat acum 1 ora si 16 minute
În această dimineață, ”satul Lada a rămas fără inima lui”. Preotul Florin Danu: Nu a ars doar o clădire
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 03 Ian 2026
Surpriză pentru Trump! Țările din UE care nu recunosc intervenția SUA în Venezuela și condamnă atacul americanilor
Publicat pe 03 Ian 2026
Creșterea vârstei de pensionare în MAI. Bolojan, anunțul zilei pentru polițiști și nu numai
Publicat pe 03 Ian 2026
Trump îl ia tare pe Putin, după „atacul spectaculos“ asupra Venezuelei
Publicat pe 03 Ian 2026
China, reacție dură după atacul SUA asupra Venezuelei și capturarea lui Maduro
Publicat acum 21 ore si 59 minute
Dmitri Medvedev propune răpirea unui important lider din UE, după modelul Maduro
 
razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

ce spunea ion iliescu in mesajul de anul nou 1990 si ar putea fi preluat de nicusor sau bolojan Ce spunea Ion Iliescu în mesajul de Anul Nou, 1990, și ar putea fi preluat de Nicușor sau Bolojan

de Val Vâlcu

cum s a luptat roosevelt cu cei patru calareti ai apocalipsei model pentru ccr Cum s-a luptat Roosevelt cu ”cei patru călăreți ai Apocalipsei”. Model pentru CCR

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Închide
Considerați că intervenția lui Trump în Venezuela este:
Necesară și legitimă
Necesară, dar ilegitimă
Trimite răspunsul
x close