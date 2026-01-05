Nicușor Dan: Cheltuielile Administrației Prezidențiale în 2025 au fost reduse cu 30%

Președintele României, Nicușor Dan, susține, într-o postare, că cheltuielile Administrației Prezidențiale în 2025 au fost reduse cu 30%, ceea ce ar însemna 30 de milioane de lei.

"Cheltuielile Administrației Prezidențiale în 2025 au fost reduse cu 30%, adică 30 de milioane de lei, mai mult decât m-am angajat în iulie", a scris Nicușor Dan pe pagina sa de Facebook.

Reamintim că în luna septembrie, Administrația Prezidențială anunța că va întoarce la bugetul de stat 17,5 milioane de lei. Obiectivul inițial al reducerii de cheltuieli era de 20 de milioane de lei.

„În contextul măsurilor de responsabilizare fiscală asumate de Guvernul României și al nevoii generale de reducere a cheltuielilor bugetare, Administrația Prezidențială își onorează angajamentul anunțat în luna iulie de Președintele României, Nicușor Dan. În cursul lunii septembrie, cu ocazia rectificării bugetare, Administrația Prezidențială a transmis oficial Ministerului Finanțelor decizia de a returna 17.500.000 lei din creditele bugetare alocate inițial în anul 2025. Această reducere semnificativă reflectă angajamentul Președintelui față de un stat mai suplu, mai eficient și solidar cu cetățenii. Deși obiectivul inițial era o reducere de 20 de milioane de lei, suma de 17,5 milioane de lei reprezintă un efort real, rezultat al unei analize riguroase a cheltuielilor instituției”, transmitea Administrația Prezidențială la acea vreme.

Potrivit documentelor publicate pe site-ul Administrației Prezidențiale, bugetul inițial pe anul 2025 era pentru semestrul 1 - 122410 mii lei, iar pentru semestrul 2 - 102715 mii lei.

Totodată, reamintim că fostul președinte al României, Klaus Iohannis, a avut cheltuieli de peste 28 milioane lei doar pentru deplasări, în 2024. După ce aceste lucruri au ieșit la iveală, s-a luat decizia ca bugetul pentru deplasările externe ale președintelui României să fie redus cu 11.219.000 lei.