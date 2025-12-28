Cât au cheltuit turiştii străini în România, în al treilea trimestru din 2025

Turiştii nerezidenţi sosiţi în România în interes de afaceri au cheltuit, în trimestrul al treilea din acest an, peste 1,183 miliarde lei, conform datelor centralizate de Institutul Naţional de Statistică.

Potrivit sursei citate, numărul total al turiştilor nerezidenţi cazaţi în structurile de cazare turistică colective, în trimestrul III 2025, a fost de 756.600, iar cheltuielile acestora s-au ridicat în total la 2,245 miliarde lei.

Dintre turiştii nerezidenţi sosiţi în România în perioada menţionată, 41,8% au călătorit în scop profesional şi de afaceri, cheltuielile acestora reprezentând 52,7% din totalul cheltuielilor, respectiv 1,183 miliarde lei.

Din totalul cheltuielilor în scop profesional şi de afaceri, ponderea principală o reprezintă cheltuielile pentru cazare (50,3%), din cadrul acestui tip de cheltuieli fiind preferată în special cazarea cu mic dejun inclus (92,7% din totalul cheltuielilor pentru cazare), scrie Agerpres.

Cheltuielile turiştilor nerezidenţi în restaurante şi baruri au fost de 17,1%, iar cele pentru cumpărături au reprezentat 12,8% din totalul cheltuielilor pentru afaceri. Din totalul cheltuielilor pentru cumpărături, 52,6% au fost destinate cumpărării alimentelor şi băuturilor, iar 28,9% pentru cadouri şi suveniruri.

Cheltuielile pentru închirierea de autoturisme au avut o pondere de 66,6% din totalul cheltuielilor pentru transport, iar cheltuielile pentru accesul în parcuri de distracţii, târguri, cazinouri

şi săli de jocuri mecanice au reprezentat 29,6% din totalul cheltuielilor pentru recreere.

Al doilea motiv al sejurului petrecut de nerezidenţi în România l-a reprezentat călătoriile în scop particular (58,2% din numărul total de turişti nerezidenţi), dintre acestea evidenţiindu-se

călătoriile pentru vacanţe (67% din totalul călătoriilor în scop particular). Cheltuielile turiştilor nerezidenţi sosiţi în România în scop particular au reprezentat 47,3% din totalul de cheltuieli,

respectiv 1,061 miliarde lei.

Cea mai mare pondere în totalul cheltuielilor efectuate de turiştii nerezidenţi sosiţi în România în scop particular o reprezintă cea pentru cazare (43,6%), din cadrul acestui tip de cheltuieli, fiind preferată în special cazarea cu mic dejun inclus (82,7% din totalul cheltuielilor pentru cazare). Cheltuielile pentru cumpărături au fost de 18,2%, iar cele pentru restaurante şi baruri au reprezentat 17,9%, din totalul cheltuielilor în scop particular. Din totalul cheltuielilor pentru cumpărături, 36,2% au fost destinate atât pentru cumpărarea alimentelor şi băuturilor, cât şi pentru

cumpărarea de îmbrăcăminte şi încălţăminte, iar 27,6% pentru cumpărarea de cadouri şi suveniruri.

Cheltuielile pentru accesul în parcuri de distracţii, târguri, cazinouri şi săli de jocuri mecanice au reprezentat 42,6% din totalul cheltuielilor pentru recreere, iar cheltuielile pentru închirierea de autoturisme au avut o pondere de 61,1% din totalul cheltuielilor pentru transport.

Din totalul turiştilor nerezidenţi sosiţi în România în trimestrul III 2025, 47,1% şi-au organizat singuri sejurul, 30,9% şi-au organizat sejurul printr-o agenţie de turism, 13,9% au optat pentru alte modalităţi de organizare a călătoriei (cum ar fi cele organizate prin sindicat), în timp ce 8,1% şi-au organizat călătoria atât pe cont propriu cât şi printr-o agenţie de turism.

Principalul mijloc de transport utilizat pentru a sosi în România a fost avionul, folosit de 76,3% din numărul total de turişti, în timp ce 16,1% au utilizat autoturisme proprii, 6,6% autocare şi autobuze, 0,8% au sosit cu alte mijloace de transport (autoturisme închiriate, motociclete etc.), în timp ce 0,2% au utilizat trenul.

Numărul turiştilor nerezidenţi cazaţi în unităţile de cazare privată (apartamente şi camere de închiriat) în trimestrul III 2025 a fost de 76.000 mii, cheltuielile acestora în România fiind de 74,8 milioane lei. Din totalul cheltuielilor efectuate în România de turiştii nerezidenţi cazaţi în unităţile de cazare privată se evidenţiază: cheltuielile făcute în baruri şi restaurante (30,4%), cheltuielile pentru cazare (30,1%), cheltuielile pentru transport (17,8%) şi cheltuielile pentru cumpărarea de produse pentru folosinţă personală (13,3%).

Din totalul turiştilor nerezidenţi cazaţi în unităţile de cazare privată (apartamente şi camere de închiriat), 89,6% au avut ca scop al călătoriei pe cel particular, iar 10,4% pe cel profesional. Din călătoriile în scop particular, o pondere mai importantă au avut-o călătoriile pentru vacanţe (85,4%), iar din cele în scop profesional şi de afaceri, călătoriile pentru afaceri (52,5%).

Turiştii nerezidenţi cazaţi în unităţile de cazare privată (apartamente şi camere de închiriat) şi-au organizat în mare parte pe cont propriu călătoria în România (53,8% din total). Ca mijloc de transport au ales autoturismul propriu (45,4%), avionul (41,6%), autocarul sau autobuzul (11,6%) şi trenul (1,4%).