Corneliu Ștefan: Am intrat într-o etapă de analiză internă la nivelul județului Dâmbovița

Am început cu zonele Pucioasa, Fieni și Valea Dâmboviței, iar zilele următoare vom continua în tot județul.

Am intrat într-o etapă de analiză internă. Evaluăm fiecare organizație în parte - nivelul de implicare, modul de lucru și rezultatele, atât administrative, cât și politice. Unde lucrurile funcționează bine, consolidăm. Unde este nevoie, intervenim și reorganizăm, cu decizii asumate și obiective precise.

PSD Dâmbovița și-a demonstrat forța și seriozitatea cel mai bine prin victoria obţinută la alegerile locale din județ. Iar câștigarea de anul trecut a Primăriei orașului Găești reconfirmă că suntem o organizație puternică, mereu conectată la realitățile din fiecare comunitate.

Tocmai de aceea, avem responsabilitatea să fim eficienți în fiecare localitate și mai clari în decizii, răspunzând prompt nevoilor dâmbovițenilor.

Astfel, întărim structurile locale și pregătim următoarea etapă, inclusiv din perspectiva alegerilor locale, cu oameni competenți și respectați în comunitățile lor, capabili să ducă mai departe proiecte concrete pentru fiecare localitate.

Suntem prezenţi și ne implicăm în toate zonele județului. PSD Dâmbovița rămâne unit și responsabil.

Continuăm. Împreună", a ținut să precizeze lderul PSD Dâmbovița.