€ 5.0956
|
$ 4.3216
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0956
|
$ 4.3216
 
DCNews Politica Personalități politice Corneliu Ștefan: Am intrat într-o etapă de analiză internă la nivelul județului Dâmbovița
Data publicării: 17:15 19 Feb 2026

Corneliu Ștefan: Am intrat într-o etapă de analiză internă la nivelul județului Dâmbovița
Autor: Crişan Andreescu

Stefan Foto: Facebook Corneliu Ștefan

Am deschis seria întâlnirilor cu organizațiile PSD Dâmbovița, a anunțat Cornelu Ștefan, președintele Consiliului Județean.

Am început cu zonele Pucioasa, Fieni și Valea Dâmboviței, iar zilele următoare vom continua în tot județul.

Am intrat într-o etapă de analiză internă. Evaluăm fiecare organizație în parte - nivelul de implicare, modul de lucru și rezultatele, atât administrative, cât și politice. Unde lucrurile funcționează bine, consolidăm. Unde este nevoie, intervenim și reorganizăm, cu decizii asumate și obiective precise.

PSD Dâmbovița și-a demonstrat forța și seriozitatea cel mai bine prin victoria obţinută la alegerile locale din județ. Iar câștigarea de anul trecut a Primăriei orașului Găești reconfirmă că suntem o organizație puternică, mereu conectată la realitățile din fiecare comunitate.

Tocmai de aceea, avem responsabilitatea să fim eficienți în fiecare localitate și mai clari în decizii, răspunzând prompt nevoilor dâmbovițenilor.

Astfel, întărim structurile locale și pregătim următoarea etapă, inclusiv din perspectiva alegerilor locale, cu oameni competenți și respectați în comunitățile lor, capabili să ducă mai departe proiecte concrete pentru fiecare localitate.

Suntem prezenţi și ne implicăm în toate zonele județului. PSD Dâmbovița rămâne unit și responsabil.

Continuăm. Împreună", a ținut să precizeze lderul PSD Dâmbovița.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 23 minute
Gigi Becali atacă dur planul lui Radu Miruță cu CSA Steaua: „E vai de capul lui, la mintea lui de USR-ist”
Publicat acum 26 minute
Robert Cazanciuc, la aniversarea lui Brâncuși: Venea din altă lume pe care fiecare muritor își dorește la un monent dat
Publicat acum 36 minute
Alertă de securitate! Românii riscă să fie filmați în propriile case, dacă au acest tip de camere de supraveghere
Publicat acum 48 minute
Corneliu Ștefan: Am intrat într-o etapă de analiză internă la nivelul județului Dâmbovița
Publicat acum 54 minute
„Românii sunt excelenți, fantastici, fantastici”. Cum l-a prezentat Donald Trump pe Nicușor Dan
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 8 ore si 13 minute
Emisia Realitatea Plus va fi oprită. Apelul Ancăi Alexandrescu
Publicat acum 10 ore si 45 minute
Horoscop 19 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 7 ore si 10 minute
Totul despre boala de care suferă Andreea Marin: Nu am vorbit despre asta la timpul potrivit. Am considerat subiectul poate prea intim
Publicat acum 8 ore si 11 minute
Raed Arafat, mesaj pentru românii treziți de mesajul RO-ALERT dat la ora 04:20 dimineața
Publicat acum 5 ore si 35 minute
CCR, undă verde pentru reforma pensiilor speciale. Petrișor Peiu explică ce încearcă Guvernul Bolojan prin această victorie
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close