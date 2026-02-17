€ 5.0953
DCNews Politica Personalități politice INML, rezultat test antidrog pentru Robert Negoiță
Data actualizării: 11:41 17 Feb 2026 | Data publicării: 11:37 17 Feb 2026

INML, rezultat test antidrog pentru Robert Negoiță
Autor: Anca Murgoci

robert negoita Robert Negoiță / INQUAM

Robert Negoiță nu a consumat cocaină.

Robert Negoiță a primit un rezultat negativ pentru consum de cocaină, în urma analizelor efectuate la Institutul de Medicină Legală. 

„Ca să nu fie ceva neclar”, a scris Robert Negoiță pe Facebook.

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a declarat că a crezut permanent în nevinovăția lui și că și-a reluat activitatea la autoritatea locală, pentru a rezolva problemele comunității, după ce Tribunalul București a dispus revocarea măsurii controlului judiciar în dosarul legat de construirea fără avize legale a unor străzi peste conducte de gaze.

Am crezut permanent în nevinovăția mea. (...) Iată-mă înapoi în biroul Primăriei. Din acest moment sunt la treabă, așa că vom relua ce am lăsat acum o săptămână, începând de astăzi, cu sesizări, cu activitate, cu treabă, astfel încât să ne ducem la îndeplinire menirea pentru care existăm (...) și anume să rezolvăm problemele comunității Sector 3”, a spus Robert Negoiță, într-un clip video.

El le-a mulțumit tuturor celor care i-au fost alături în perioada „complicată”.

„Am avut o perioadă grea. Nu doresc nimănui să treacă prin așa ceva. (...) Iată că justiția funcționează, încă o dată recunoștință maximă justiției din România”, a adăugat Robert Negoiță.

Tribunalul București a admis joi o plângere formulată de primarul Sectorului 3 și a dispus revocarea măsurii controlului judiciar în dosarul legat de construirea fără avize legale a unor străzi peste conducte de gaze.

Decizia instanței este definitivă, astfel încât Robert Negoiță se poate întoarce la Primărie

Primarul Negoiță a fost plasat de Direcția Națională Anticorupție sub control judiciar pe 5 februarie, fiind obligat la plata unei cauțiuni de 800.000 de lei. Totodată, el avea interdicția de a-și exercita funcția de primar. 

Comentarii

