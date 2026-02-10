Dominic Fritz, în conflict de interese: Decizia Curții de Apel Timișoara

Curtea de Apel Timișoara dă dreptate Agenției Naționale de Integritate: Dominic Fritz se află în conflict de interese. Decizia magistraților vine după ce primarul Timișoarei a cerut anularea raportului de evaluare al Agenției Naționale de Integritate care l-a acuzat de conflict de interese administrativ.

”Respinge, ca neîntemeiată, cererea de repunere pe rol a cauzei, formulată de reclamantul Fritz Dominic Samuel. Respinge, în întregime, contestaţia formulată şi completată, înaintată de reclamantul FRITZ DOMINIC SAMUEL, în contradictoriu cu pârâta AGENŢIA NAŢIONALĂ DE INTEGRITATE, având ca obiect – anulare raport de evaluare. Obligă reclamantul la plata către autoritatea pârâtă a sumei de 5269,10 lei cheltuieli de judecată. Cu recurs în 15 zile de la comunicare, recurs care se depune la Curtea de Apel Timişoara”, se arată în decizia instanței.

Reacția lui Dominic Fritz: Asta e posibila sancțiune, dacă aș pierde în a doua instanță

Dominic Fritz a reacționat la scurt timp după ce Curtea de Apel Timişoara i-a respins cererea de anulare a raportului ANI potrivit căruia ar fi fost în conflict de interese. El a anunțat că va ataca decizia la Înalta Curte de Casație și Justiție.

"Decizia nu este definitivă și o voi contesta la Înalta Curte de Casație și Justiție. Sunt cu capul sus. Nu am nimic ce să-mi reproșez.

Pe scurt, mi se impută o Hotărâre de Consiliul Local a cărei elaborare a fost încheiată în întregime cu două săptămâni înainte să ajung primar. O modificare de PUZ la care a lucrat, ca prestator de servicii, o firmă de proiectare la care este asociat un arhitect care a împrumutat campania mea de primar cu 25.000 de lei. Perfect legal, transparent și fără legătură cu beneficiarul PUZ-ului, cum a pretins ANI. Consider că interpretarea ANI este abuzivă și a fost folosită ca o armă politică, luând în considerare că au lăsat raportul la sertar aproape 3 ani și l-au scos cu câteva săptămâni înainte să fiu ales pentru al doilea mandat.

Aștept acum să văd de ce prima instanța nu a luat în calcul argumentele mele legale și irefutabile, apoi voi depune recurs. Posibila sancțiune, dacă aș pierde în a doua instanță, este definită în Codul administrativ ca abatere disciplinară și se sancționează cu diminuarea indemnizației cu 10% pe o perioadă de maximum 6 luni. Spun asta ca să nu-și facă false speranțe unii - nu plec niciunde", a scris Dominic Fritz pe pagina sa de Facebook.

Ce acuzații i se aduc lui Dominic Fritz

Reamintim că în iulie 2024, ANI l-a declarat pe Dominic Fritz în conflict de interese administrativ, pentru că, în 2020, la scurt timp după ce a fost ales primar al Timişoarei, a aprobat un referat de modificare a unui PUZ, pe care l-a înaintat Consiliului Local spre aprobare. Documentaţia tehnică, pentru beneficiarul acestui PUZ, a fost realizată de către firma lui Răzvan Negrişanu, consilier local USR, care îi dăduse lui Dominic Fritz un împrumut de 25.000 de lei în campania electorală pentru Primăria Timişoara, potrivit ANI.